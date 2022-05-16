Магнітні бурі накриють Землю найближчими днями: названо небезпечні дати

Магнітні бурі/ 1zoom.ru

У травні Землю накриють потужні магнітні бурі. Як відзначають фахівці, невеликі коливання очікуються 20 травня.

А вже 24 травня Землю накриє магнітна буря, яку можуть відчути всі люди. Ще один період активності очікується 25-27 травня.

Магнітні бурі відбуваються, коли сонце починає виробляти більше енергії, ніж зазвичай. Виникають спалахи на сонці, які призводять до коливань магнітного поля Землі.

Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

У такі дні найчастіше люди відчувають незрозуміле нездужання, підвищену втому і сонливість, сильні головні болі. Можуть бути проблеми з концентрацією уваги, роздратованість.

Найчастіші симптоми при магнітній бурі:

Головний біль, запаморочення

Нудота, відсутність апетиту, біль у животі

Слабкість, занепад сил, сонливість, порушення концентрації уваги

Агресія, дратівливість, апатія

Підвищений артеріальний тиск, болі в серці, прискорене серцебиття

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, болі в місцях колишніх переломів

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