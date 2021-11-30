Медик назвав чотири фактори, необхідні для здорової роботи організму / Pixabay

Є як мінімум чотири головних компоненти, необхідних людині для здорової роботи організму. Про це заявив медик і професор кафедри хірургії Віденського медичного університету Ігор Хук на власному сайті.

За його словами, такими компонентами є вітаміни D3, K2, кальцій і комбінація амінокислот L-аргінін + L-цитрулін.

Крім того, медик порівняв їх з чотирма колесами у автомобіля з високими характеристиками, кожне з яких має працювати узгоджено з іншими трьома, щоб вони дбали про двигун, роль якого в ньому виконує оксид азоту.

"Уявіть, що наше тіло - це "Тесла", а двигун — оксид азоту. Ми приймаємо оксид азоту як належне, оскільки це наше тіло, але нам потрібно заряджати його, поповнювати його і піклуватися про нього. Ми не можемо приймати оксид азоту як окрему добавку, оскільки це газ, але ми можемо налаштувати чотири колеса, щоб вони піклувалися про двигун", - пояснив лікар.

Хук підкреслив-вкрай важливо підтримувати необхідний рівень оксиду азоту. Адже саме без цього елемента, а не без кисню (як вважалося раніше), Серцевий м'яз миттєво припиняє качати кров. При цьому рівень оксиду азоту знижується в результаті фізичної, а також розумової активності, якої в наші дні стало набагато більше в зв'язку з розвитком цифрових технологій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів у таблетках дорослими і дітьми.

Комаровський, зокрема, зазначив, що якщо людина повноцінно і різноманітно харчується, то таблетки йому не потрібні. Так вважають у ВООЗ, роблячи виняток для вітаміну D, оскільки сонце-джерело цього вітаміну-шкідливо діє на шкіру.