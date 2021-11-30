УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Медик назвав чотири фактори, необхідні для здорової роботи організму

30 листопада 2021, 15:56

Крім того, медик порівняв їх з чотирма колесами у автомобіля з високими характеристиками, кожне з яких має працювати узгоджено з іншими трьома.

Вітаміни, овочі
Медик назвав чотири фактори, необхідні для здорової роботи організму / Pixabay

Є як мінімум чотири головних компоненти, необхідних людині для здорової роботи організму. Про це заявив медик і професор кафедри хірургії Віденського медичного університету Ігор Хук на власному сайті.

За його словами, такими компонентами є вітаміни D3, K2, кальцій і комбінація амінокислот L-аргінін + L-цитрулін.

Крім того, медик порівняв їх з чотирма колесами у автомобіля з високими характеристиками, кожне з яких має працювати узгоджено з іншими трьома, щоб вони дбали про двигун, роль якого в ньому виконує оксид азоту.

"Уявіть, що наше тіло - це "Тесла", а двигун — оксид азоту. Ми приймаємо оксид азоту як належне, оскільки це наше тіло, але нам потрібно заряджати його, поповнювати його і піклуватися про нього. Ми не можемо приймати оксид азоту як окрему добавку, оскільки це газ, але ми можемо налаштувати чотири колеса, щоб вони піклувалися про двигун", - пояснив лікар.

Хук підкреслив-вкрай важливо підтримувати необхідний рівень оксиду азоту. Адже саме без цього елемента, а не без кисню (як вважалося раніше), Серцевий м'яз миттєво припиняє качати кров. При цьому рівень оксиду азоту знижується в результаті фізичної, а також розумової активності, якої в наші дні стало набагато більше в зв'язку з розвитком цифрових технологій.

Реклама

читайте такожВтома: кращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтеся

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів у таблетках дорослими і дітьми.

Комаровський, зокрема, зазначив, що якщо людина повноцінно і різноманітно харчується, то таблетки йому не потрібні. Так вважають у ВООЗ, роблячи виняток для вітаміну D, оскільки сонце-джерело цього вітаміну-шкідливо діє на шкіру.

viber
вітамін D організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 30 листопада: що не можна робити в день святого Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 листопада: що не можна робити в день святого Григорія і як не потрапити в біду Еллерт поставив крапку у відносинах з МішиноюЕллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною Україну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холодуУкраїну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холоду Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідка Геомагнітна активність зростає: як пережити ці магнитні буріГеомагнітна активність зростає: як пережити ці магнитні бурі
16:17

З 1 грудня зростуть зарплати українських вчителів: надбавка суттєва

16:12

Штам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми та розповіли, як уберегтися

16:02

Сало в Україні стало делікатесом: чому ціни побили історичний рекорд та що буде даліВідео

15:57

Вперше в історії через глобальне потепління переселяється ціла країна: подробиці

15:56

Медик назвав чотири фактори, необхідні для здорової роботи організму

Реклама
15:55

Пробірки з кров'ю та шприци: під Києвом виявили звалище небезпечних медичних відходівВідео

15:41

Купівля автівки, знайомство з іноземцем і далека дорога - гороскоп для Терезів на грудень 2021Відео

15:34

Експерт назвала продукти, які бережуть і підтримують жовчний міхур

15:33

Харківський кіт Степан створить рекламу для відомого італійського бренду

15:16

Принесе щастя і достаток у вашу родину: як змусити цвісти грошове дерево - простий спосіб

15:08

Стали відомі подробиці звернення Зеленського до депутатів

14:52

В областях пропонують по 1000 гривень за участь у "держперевороті" - віце-спікер Ради

14:39

В уряді розповіли, як 1000 гривень за вакцинацію допоможуть економіці

14:32

Скасування додаткових вихідних: в Україні планують не переносити два свята на будні

14:30

В Україні зростуть податки: Рада підтримала скандальний законопроект №5600Відео

14:26

Близьке оточення Заворотнюк стало жертвою шахраїв, які спекулюють на хворобі актриси

14:16

У перший день зими Україну завалить снігом, а на дорогах утвориться ожеледьВідео

14:15

Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

14:04

Українка купила у відомому магазині коробку з гайками замість нового iPhone

13:33

Конфуз у прямому ефірі: "слуга народу" вилаявся прямо на трибуні РадиВідео

Реклама
13:29

Тисячу за вакцинацію доведеться повернути: в якому випадку "згорає" тисяча від ЗеленськогоВідео

13:21

Що змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"

13:20

У Запоріжжі обурений покупець вистрілив у продавця

13:18

Збирав по деталях 30 років: українець відреставрував 85-річне BMW

13:12

Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівців"Відео

13:08

Українська актриса зніметься в серіалі по Зоряним війнам від Disney+

13:06

"Ми прощаємося з "Людиною епохи": власниця ритуальної компанії Алла Ландар про Олександра ОмельченкаФото новости компании

13:00

Гороскоп на завтра 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - боргиВідео

12:59

Червона зона в Україні може скоротитися: шість регіонів очікують на послаблення карантинуВідео

12:54

Українців можуть змусити повернути державі субсидії: кого та колиВідео

12:34

У Китаї назвали небезпечні особливості Омікрону, які роблять його вірусом-вбивцеюВідео

12:22

Зламаний світлофор не перешкода: у Харкові чоловік махав важким жезлом і регулював рух

12:21

Засуджена на 15 років за вбивство дівчина померла в СІЗО Полтави: причина смертіВідео

12:15

До Потапа і популярності: Настя Каменських показала, як виглядала в бікіні в 18 років

12:12

Національна авіакомпанія необхідна для зростаючого ринку авіаперевезень – експерти

12:00

У США переполох через удар по Північному потоку-2: Сенат провалив оборонний бюджетВідео

11:59

Український каноїст-чемпіон Борислав Бізу помер від коронавірусу в 24 роки

11:55

"Втік" від Зеленського до Разумкова: монобільшість "Слуги народу" втратила депутата

11:42

ФОПи збунтувалися через фіскалізацію і висунули жорстку вимогу Зеленському і нардепамВідео

11:38

Вакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися Омікрону

Реклама
11:32

Синоптик назвав найхолодніший день грудня в УкраїніВідео

11:23

На 1+1 покажуть історичний пригодницький фільм Фортеця Хаджибей із зіркою серіалу Моя улюблена Страшко в головній роліВідео

11:22

"Діятимуть місяць замість трьох": МОЗ з 6 грудня "обрубає" термін роботи "жовтих" сертифікатів

11:21

Мама не вгледіла: 4-річна дитина проковтнула 60 пігулок на Полтавщині

11:18

Калічив людей і розбивав авто: в Україні вирував штормовий вітерВідео

10:50

Прогноз на грудень-2021 від астролога Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяВідео

10:29

В Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборониВідео

10:22

Експерти пояснили, коли в Україні припинять рости ціни на продуктиВідео

10:18

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: у Раді уточнили вимогу щодо щеплень для українцівВідео

09:52

Багатотисячний штраф і розрив рекламних контрактів: стало відомо, як блогерів покарають за скандальну вечірку у ЛьвовіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти