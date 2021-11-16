Медик розповів, які ознаки алкоголізму легко помітити на обличчі

Експерт розповів, які ознаки алкоголізму легко помітити на обличчі / Reuters

Надмірне вживання алкоголю регулярно позначається на стані шкіри обличчя людини. Про це заявив у коментарі британському порталу Express косметолог і директор клініки естетичної медицини Іоанніс Ліакас.

"Регулярне розпивання спиртного може привести до нездорового і тьмяного кольору обличчя", — сказав він.

Крім цього, Ліакас виділив ще кілька видимих ознак, які вказують на наявність недуги. Так, приводом для занепокоєння може стати характерний червоний колір обличчя, а також поглиблені зморшки, проступають судини і поява великої кількості чорних або білих точок.

Крім того, фахівець зазначив, що вживання спиртного завжди робить негативний вплив на якість шкіри. За його словами, вкрай важливо вчасно лікувати проблему, оскільки деякі з перерахованих вище симптомів легко можуть привести до проблем, що вимагають втручання лікаря.

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