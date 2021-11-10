Медик розповіла, що буде з організмом при регулярному вживанні цикорію / ua. depositphotos.com

Регулярне вживання цикорію може допомогти знизити рівень цукру в крові, а також поліпшити стан кишечника. Про це заявила в коментарі РИА Новости відомий лікар-дієтолог Ірина Риль.

"Користь цикорію безсумнівна. Він містить в достатній кількості вітаміни А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а також калій і магній. У його складі є велика кількість інуліну, який дуже корисний для кишкової мікрофлори. Регулярне вживання напою може допомогти знизити цукор в крові і поліпшити обмін речовин. Листя і стебла цієї рослини можна використовувати і в салатах", - зазначила вона.

Також Риль зазначила, що не варто застосовувати цикорій одночасно з антибіотиком (може знизити його ефективність). Крім цього, протипоказанням для регулярного вживання цикорію є захворювання вен.

читайте такожВчені виявили несподівану і підступну небезпеку кави

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.