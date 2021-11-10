Медик розповіла, що буде з організмом при регулярному вживанні цикорію

Відомий лікар-дієтолог Ірина Риль зазначила, що ні в якому разі не варто застосовувати цикорій одночасно з антибіотиком (може знизити його ефективність).
Регулярне вживання цикорію може допомогти знизити рівень цукру в крові, а також поліпшити стан кишечника. Про це заявила в коментарі РИА Новости відомий лікар-дієтолог Ірина Риль.
"Користь цикорію безсумнівна. Він містить в достатній кількості вітаміни А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а також калій і магній. У його складі є велика кількість інуліну, який дуже корисний для кишкової мікрофлори. Регулярне вживання напою може допомогти знизити цукор в крові і поліпшити обмін речовин. Листя і стебла цієї рослини можна використовувати і в салатах", - зазначила вона.
Також Риль зазначила, що не варто застосовувати цикорій одночасно з антибіотиком (може знизити його ефективність). Крім цього, протипоказанням для регулярного вживання цикорію є захворювання вен.
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