УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Медики знайшли нову причину різкого погіршення зору

30 грудня 2021, 01:50

Медик-ендокринолог Тетяна Бочарова зазначила, що в першу чергу нестача строго певного вітаміну веде до сухості рогівки і закупорці слізних каналів.

Око
Медики знайшли нову причину різкого погіршення зору / ua.depositphotos.com/

Вітамін А входить в число найважливіших вітамінів для зору - допомагає роботі зорового нерва і зміцнює очні м'язи. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповіла відомий медик-ендокринолог Тетяна Бочарова.

Фахівець зазначила, що його нестача веде до сухості рогівки і закупорці слізних каналів.

"Це відчуття знайоме всім, хто проводить багато часу за комп'ютером. Ще один неприємний наслідок дефіциту вітаміну А − "куряча сліпота": явище, коли в темряві зір знижується і людина не вловлює мінімальне світло", - повідомила вона.

Провітамін А найпростіше отримати з овочевих соків, але тільки з свіжовичавлених. А з продуктів тваринного походження його найбільше в риб'ячому жирі (19 міліграмів), курячої печінки (12 міліграмів на 100 грамів), яловичої (8,2 міліграма), печінки тріски (4,4 міліграма), баранячої печінки (3,6 міліграма).

читайте такожБрокколі і шпинат: як відновити і поліпшити зір за допомогою правильного харчування

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

viber
здоров'я організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022 Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиМісячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - борги Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинНайсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилин Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання Таро прогноз для Раків на 2022 рік: астролог назвала найскладніший та найщасливіший місяцьТаро прогноз для Раків на 2022 рік: астролог назвала найскладніший та найщасливіший місяць
03:45

Негативно впливає на роботу мозку: вчені назвали напій, який шкідливий для дитини

02:58

Злата Огневич звабливо розкинулася на ліжку в білій сукні, з якої груди так і рвуться назовні

02:51

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

02:19

Нове відео з Пугачовою "підірвало" мережуВідео

01:50

Медики знайшли нову причину різкого погіршення зору

Реклама
01:03

МакЅим заворожила фото з підрослими дочками

00:44

Гороскоп на сьогодні 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

00:02

Розробку української вакцини від коронавірусу зупинили

29 грудня, середа
23:48

Таро прогноз для Левів на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціВідео

23:25

Екс-заступник міністра освіти Гарбарук пояснив своє звільнення після скандалу з нарядом помічниці

23:11

Феофанія стала відкритою для "простих" українців

22:40

Осадча вразила неймовірною фігурою через кілька місяців після пологів: "Катя, ви чарівні"

22:33

Дієтолог розвінчала популярний міф про майонез

22:29

На Одесчине вибухнув будинок: є жертви

22:07

Підтримка України та Донбас: Зеленський поговорив з Блінкеном перед діалогом Байдена і ПутінаВідео

21:57

Відведення 100 тисяч військ РФ від України та НАТО на сході: Байден оголосить Путіну ультиматумВідео

21:55

Вигнали з дому і важко поранили: на Хмельниччині дружина і теща познущалися над чоловіком

21:48

Гроші українців зникають при пеказі через ПриватБанк: проблему обіцяють вирішити

20:58

У Тернополі опікун жорстоко вбив пенсіонера і закидав його тіло меблями

20:55

НАБУ закінчило розслідування справи про заволодіння Януковичем Межигір'ям

Реклама
20:17

Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з ПутінимВідео

20:06

Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейськіВідео

19:53

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:47

Чому Україні в 2021 році майже нічим хвалитися перед сусідамиПогляд

19:38

Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриціВідео

19:25

Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі

19:09

Зеленський очолив рейтинг "політик року-2021", але розчарував 45% українців - опитування

18:26

"Без зарплати не залишиться": Сергія Лещенка повертають до наглядової ради "Укрзалізниці"

18:23

Заборона на переїзд і зміну місця проживання: в Україні оголосили про плани у разі воєнного стануВідео

18:07

Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022

17:57

Данілов розкрив плани Путіна по УкраїніВідео

17:54

Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловікомВідео

17:31

Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

17:20

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

17:19

63-річна Мадонна назвала себе ексгібіціоністкою і показала мереживну нижню білизну

17:12

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемамиВідео

17:05

Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок деннийВідео

16:56

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

16:46

На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

16:40

Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

Реклама
16:29

Алла Ландар розповіла про початок роботи над проектом "Останнє бажання" новости компании

16:04

Найбільший приріст ВВП у 2021 році Україні забезпечило "Велике будівництво" - дослідження

15:48

Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

15:44

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового рокуВідео

15:38

В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

15:33

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податокВідео

14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти