Медики знайшли нову причину різкого погіршення зору / ua.depositphotos.com/

Вітамін А входить в число найважливіших вітамінів для зору - допомагає роботі зорового нерва і зміцнює очні м'язи. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповіла відомий медик-ендокринолог Тетяна Бочарова.

Фахівець зазначила, що його нестача веде до сухості рогівки і закупорці слізних каналів.

"Це відчуття знайоме всім, хто проводить багато часу за комп'ютером. Ще один неприємний наслідок дефіциту вітаміну А − "куряча сліпота": явище, коли в темряві зір знижується і людина не вловлює мінімальне світло", - повідомила вона.

Провітамін А найпростіше отримати з овочевих соків, але тільки з свіжовичавлених. А з продуктів тваринного походження його найбільше в риб'ячому жирі (19 міліграмів), курячої печінки (12 міліграмів на 100 грамів), яловичої (8,2 міліграма), печінки тріски (4,4 міліграма), баранячої печінки (3,6 міліграма).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

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