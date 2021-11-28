Медики розповіли, хто найбільш вразливий перед омікрон-штамом COVID-19

У ПАР назвали категорії людей найбільш вразливих перед Омікрон-штамом / Фото Reuters

Медики з ПАР розповіли, для яких людей штам коронавірусу "Омікрон" становить найбільшу небезпеку. За їхніми словами, найбільш вразливі перед ним молоді нещеплені люди віком від 20 до 30 років.

Говорячи про штам, фахівці зазначають, що з кожним новим штамом вірус "молодшає". Тепер він вражає молодих людей куди частіше, ніж людей з іншої вікової групи. Якщо до цього основну загрозу нові штами представляли для літніх людей, то тепер же побоюватися варто батькам підлітків, пише The Times of Israel.

"Молоді люди у віці від 20 до понад 30 років надходять із захворюваннями середнього та важкого ступеня, деякі з них потребують інтенсивної терапії", – розповіла керівник відділення інтенсивної терапії лікарні міста Соуето (ПАР) Рудо Матіва, зазначивши, що близько 65% з них не вакциновані, а більшість інших вакциновані лише першою дозою.

За словами Матіви, якщо захворюваність продовжить зростати, можуть виявитися перевантажені медичні установи.

Новий штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

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Нині тривають дослідження даного штаму, проте вчені припускають, що через таку кількість мутацій цей різновид коронавірусу може виявитися значніше заразніше.

У суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали його тим, що "викликає занепокоєння" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Тим часом у Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.