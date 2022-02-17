Михайлу Шуфутинському заборонять в'їзд до України - ДПСУ

Концерт співака в Києві, запланований на початок весни, опинився під загрозою зриву.
Російський шансоньє Михайло Шуфутинський планує дати концерт 8 березня в київському Палаці спорту.
Однак виступ артиста опинився під загрозою. За даними ДПСУ виконавця не впустять на територію України.
Про це повідомляє представник Держприкордонслужби Андрій Демченко: "У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну".
Документ про заборону на в'їзд в Україну Михайло Шуфутинський отримає при спробі перетнути український кордон.
Також Демченко акцентував увагу на тому, що в разі порушення перетину кордону для іноземців передбачена адміністративна відповідальність і заборона в'їзду в Україну на 3 роки. читайте також"Треба це Путіну надіслати-може, нападати передумає?"Наташа Корольова виконала українську пісню
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