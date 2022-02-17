Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

Лагерта з Вікінгів підтримує Україну / instagram.com/katherynwinnick

Канадська актриса українського походження Кетрін Винник (ім'я при народженні Катерина Ганна Вінницька) взяла участь у челенджі Володимира Зеленського #UAразом.

16 лютого, в день ймовірного нападу російської армії, президент України заснував свято - День єднання, покликаний зміцнити патріотичний дух свого народу.

Кетрін Винник, незважаючи на те, що народилася в Канаді, шанує своє українське коріння. На честь Дня єднання на своїй сторінці в Instagram зірка вікінгів виклала знімок, зроблений в Україні - актриса приїжджала на історичну батьківщину на День Незалежності в 2021 році.

На фото вона стоїть на тлі напису "30 років Незалежності України. Ти у мене єдина". Актриса позує в довгій спідниці, босоніжках і вишиванці.

Фото артистка підписала просто: "Підтримую Україну".

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Кетрін Винник в Києві / instagram.com/katherynwinnick

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Раніше Кетрін Винник вже висловлювала свою підтримку українському народу. У соціальних мережах зірка заявила, що в конфлікті з Росією вона "на боці її батьківщини, України".

До челенджу президента України у День єднання приєдналося багато вітчизняних зірок. 16 лютого вони постили фото та відео з українською атрибутикою, вітаючи співгромадян зі святом.

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