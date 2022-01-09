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МОЗ пояснило, чим небезпечний популярний спосіб зниження високої температури

9 січня 2022, 20:58

Коли спирт потрапляє на шкіру, то починає швидко випаровуватися. Цей процес відразу ж викликає у людини відчуття охолодження.

Температура
Чи можна збивати температуру розтиранням спиртом / ua.depositphotos.com

Народна медицина свідчить, що нібито обтирання спиртом допоможе збити температуру. Але лікарі кажуть, що такий спосіб боротьби з температурою може викликати додатковий нагрів тіла й навіть опіки шкіри, повідомляє МОЗ у Facebook.

Коли спирт потрапляє на шкіру, то починає швидко випаровуватися. Цей процес відразу ж викликає у людини відчуття охолодження. Але це всього лише відчуття. Такий спосіб тільки тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла меншою не стає.

Обтирання спиртом може викликати озноб і тремтіння. Таким чином організм сигналізує, що вам занадто холодно. Для цього він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми.

Небезпечно для дітей

Для дітей обтирання спиртом може бути небезпечним. Спирт - дуже токсична речовина і може всмоктуватися через шкіру. При цьому у дітей шкіра більш ніжна, ніж у дорослого. Тому контакт зі спиртом може викликати опіки, а також дерматити або алергічні реакції.

Не завжди треба збивати температуру

Якщо температура не викликає дискомфорту, і вона є нижчоювід певного порогу (нижчою за 38,5 градусів), то спеціально знижувати її не слід. Краще просто пити чисту воду кімнатної температури.

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Таким чином організм вироблятиме достатню кількість поту, що необхідно для природного охолодження всього тіла.

Якщо ж температура вище 38,5 градусів або ви відчуваєте себе зле, то в такому випадку краще звернутися до сімейного лікаря. Лікар розповість, який засіб і в якому дозуванні слід використовувати для зниження температури тіла.

Раніше Главред писав про те, що багато людей (особливо - діти) люблять ходити без головного убору холоду. Але як кажуть експерти, низька температура, підвищена вологість повітря і вітер мають вкрай негативний вплив на голову, що може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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