МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації

Довідку про протипоказання до вакцинації затвердило МОЗ / УНІАН

Громадяни, у яких є протипоказання до вакцинації від коронавірусу, зможуть отримати відповідну довідку від сімейного лікаря.

Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідну форму № 028-1 / о.

Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники навчальних закладів, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без щеплення.

Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію щодо заповнення цієї довідки.

Як зазначили в МОЗ, довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації повинна обов'язково містити термін дії цих протипоказань. Постійні протипоказання можуть бути до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, якщо була алергічна реакція на першу дозу або один з компонентів препарату.

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Вакцинація в Україні

В Україні, з понеділка, 8 листопада, почали усувати від роботи невакцинованих вчителів і чиновників. Зарплата при цьому не буде зберігатися, а період відсторонення не буде зараховуватися до стажу. Вдома відсторонені працівники сидітимуть, поки не вакцинуються.

Варто зазначити, що це правило не поширюється на працівників, у яких є протипоказання до вакцинації і вони надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).

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