Світ "косить" нова хвороба: що відомо про віспу мавп і в які країни вже проникла зараза

Випадки зараження віспою мавп зафіксували вже в семи країнах за межами Африки / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Світ косить нова хвороба - віспа мавп. Випадки зараження вже зафіксували в семи країнах за межами Африки, а саме у Великій Британії, США, Іспанії, Португалії, Канаді, Італії та Швеції.

До цього вірус був виявлений лише в чотирьох країнах поза Західною або Центральною Африкою, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом, повідомляє The Daily Mail.

Як повідомляє Агентство охорони здоров'я Швеції, віспа мавп була виявлена в однієї людини в Стокгольмі. Перебіг хвороби не важкий, хворому надають необхідну допомогу.

"Ми досі не знаємо, де людина була заражена. Наразі йде розслідування", — сказала лікар-інфекціоніст Клара Зонден.

В Італії пацієнт, у якого виявлена рідкісна хвороба, відпочивав на Канарських островах. Зараз він перебуває в ізоляції в лікарні Спалланцані в Римі. Ще два випадки з підозрою на віспу мавп - під моніторингом.

Зазначається, що більшість випадків в Британії та Іспанії пов'язана з геями або бісексуалами. Статева орієнтація пацієнтів в інших країнах не розголошується.

Експерти побоюються, що відомі випадки зараження віспою мавп є лише вершиною айсберга, оскільки більшість пацієнтів не пов'язані один з одним. Таким чином, хвороба могла поширитися більше.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що в найближчі тижні очікує збільшення кількості випадків захворювання в інших країнах.

Віспа мавп - що це таке

Віспа мавп - це рідкісне інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, що відноситься до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.

Вірус віспи мавп в антигенному відношенні більш схожий з вірусом натуральної віспи, ніж з вірусами вакцини і коров'ячої віспи. Добре росте і розмножується в оболонці курячих ембріонів.

Віспа мавп - симптоми

Початкові симптоми віспи мавп включають:

лихоманку;

головний біль;

м'язовий біль;

біль у спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб і виснаження.

Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включаючи геніталії.

Віспа мавп має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може пройти три тижні після зараження.

Віспа мавп - як передається

Експерти вважають, що молоді люди більше ризикують заразитися або захворіти на цю хворобу, оскільки вони рідше були вакциновані проти віспи, яку ліквідували в 1980-х роках.

Цей спалах називають "незвичайним", оскільки вважалося, що передача віспи мавп від людини до людини надзвичайно рідкісна.

Як повідомляв Главред, раніше учені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак.

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