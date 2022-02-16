"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

Аліна Паш відмовилася від участі в Євробаченні / instagram.com/alinapash

Аліна Паш зробила офіційну заяву, згідно з якою вона відмовляється від участі в Євробаченні-2022 в якості представника України.

Співачка висловила свою позицію на офіційній сторінці в Instagram:

"Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ.У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню.

Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році.

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Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль.

Ми зв’яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи.

Окремо, хочу подякувати всім, хто мене підтримує та допомагає, хто чує мою пісню і важливе повідомлення, а не плітки про мене. Дякую!

У нас з Вами історія продовжується, і Нам вирішувати якою вона буде ❤️

Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!"

Шанувальники співачки засмучені цією звісткою - одні закликають Паш боротися до кінця, інші висловлюють слова підтримки:

"Ти найдостойніша! Найкраща!!!!Ми втрачаємо від того, якщо ти не поїдеш!!!!!!!Чуєте все????Втрачаємо!"

"Не здавайся, будь ласка. Це не чесно по відношенню до нас, твоїх шанувальників".

"Аліно, адекватні люди з тобою! Нас більше!"

"Жаль, дуже. Пісня дійсно достойна".

"Дуже шкода❤️ Ви найкраща".

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Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення - 2022 Аліну Паш звинуватили в шахрайстві і підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.