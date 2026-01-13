Рус
Чи може Україна знищувати кораблі РФ до пуску ракет "Калібр" - в ВМС відповіли

Юрій Берендій
13 січня 2026, 15:32оновлено 13 січня, 16:36
У Військово-морських силах ЗСУ пояснили, чому ураження російських ракетоносіїв до моменту пуску "Калібрів" є вкрай складним завданням.
  • Часовий проміжок перед пуском ракет "Калібр" є дуже малим
  • Росія застосовує підводні кораблі, щоб важко було визначити район пусків

Знищити російські кораблі безпосередньо перед пусками ракет "Калібр" надзвичайно складно, адже йдеться про дуже обмежений проміжок часу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи можливість ураження ракетоносіїв до моменту запуску ракет по Україні, адже інформація про їхній вихід зазвичай з’являється заздалегідь, у моніторингових каналах.

За його словами, про ймовірність застосування ракет "Калібр" зазвичай стає відомо за кілька годин до пусків, що є досить мало.

"Та в більшості випадків вони (росіяни, - ред.) для цього як раз й використовували підводні човни. За рахунок того, що вони мають скритність й відповідно визначити, з якого саме району відбуватимуться пуски – доволі складно", - сказав Плетенчук.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Він пояснив, що для виконання такого завдання необхідно постійно працювати в районі перебування кораблів, насамперед із залученням авіації, що значно ускладнює операцію.

Водночас Плетенчук зауважив, що будь-яке судно рано чи пізно повертається до місця базування, і саме в такий момент у грудні 2025 року в Новоросійську було уражено російський підводний човен — носій "Калібрів".

Підводний човен проєкту "Варшавянка" / Інфографіка: Главред

Це, за його словами, свідчить про наявність вразливих місць у кожній системі, якими Сили оборони можуть скористатися у слушний час.

Наразі, як повідомив представник ВМС, не фіксується виходів у море чи загрози застосування російських бойових кораблів та підводних човнів. Водночас російська авіація залишається активною, і є висока ймовірність, що з тимчасово окупованого Криму знову застосовувалися балістичні ракети. Також він зазначив, що через шторми поблизу Кримського мосту періодично руйнуються захисні інженерні споруди, зведені окупаційними силами.

"Колись ми акваторію від всього цього бруду обов’язково очистимо", - резюмував Плетенчук.

Росія вдосконалила ракети Калібр - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт і директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо заявив, що Росія могла модернізувати ракети типу "Калібр" і змінити підхід до їх застосування.

За його оцінкою, останні атаки РФ свідчать про технічне вдосконалення цих ракет, які раніше Сили оборони України перехоплювали з дуже високою ефективністю. Також, на його думку, противник нині використовує спеціальні тактичні прийоми, спрямовані на підвищення результативності ракетних ударів.

Удари по Чорноморському флоту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 грудня Служба безпеки України повідомила про успішне проведення спецоперації в порту Новоросійська. Під час неї підводні безпілотники Sub Sea Baby уразили російський підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка", який у класифікації НАТО відомий як Kilo. У СБУ наголосили, що це перший зафіксований у світі випадок знищення підводного човна саме підводними дронами.

Крім того, в ніч із 13 на 14 грудня Сили оборони України здійснили масштабну атаку по російських об’єктах на тимчасово окупованій території Криму. Під час удару було зафіксовано ураження військового корабля РФ у Феодосії.

Також на початку серпня малий ракетний корабель "Вышний Волочек" проєкту 21631 "Буян-М", що входить до складу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів, зіткнувся з танкером. Інцидент стався під час спроби судна ухилитися від атаки українських морських безпілотників.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

