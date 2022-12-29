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Може чекати небезпека: астролог пояснив, чому в січні варто відкласти важливі справи

29 грудня 2022, 05:00
За даними астролога, в січні будуть ретроградними відразу дві планети ділової активності.
Влад Росс, фінансовий гороскоп 2023, гроші
У січні не варто робити дорогих покупок / колаж фото Главред, ua.depositphotos.com, kruto.online

Перший місяць в новому році не найкращий час для планування якихось серйозних і важливих справ. Тим більше в цей період будуть ретроградними дві планети ділової активності – Марс і Меркурій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів відомий астролог Влад Росс.

"У січні краще не починати нові проекти, принаймні, до 22 січня. А ось 29 січня стане ключовою і найвдалішою датою Місяця. Після ретроградності планети кілька днів залишаються статичними, статичність часом буває навіть гірше, ніж ретроградність", - сказав Влад Росс.

За його даними, Марс вийде зі статичності 15 січня, а Меркурій – 20 грудня. У цей період краще приділити час собі і своєму здоров'ю.

"А всі важливі, в тому числі фінансові, справи можуть відкладатися, тому що ймовірні затримки при отриманні потрібної інформації, складності в дорозі, нельотна погода, зокрема, великі снігові замети. Якщо і починати якусь справу, то вже після 20 числа ... всі справи краще відкласти на останню декаду січня – відразу після настання року Кролика", - говорить астролог.

На останню декаду місяця також краще відкласти великі покупки, особливо електроніки, техніки, автомобілів і нерухомості.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини по імені і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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