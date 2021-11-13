Чи можна щодня їсти фісташки - відповідь ендокринолога

Чи можна щодня їсти фісташки-відповідь медика / YouTube

Для тіла може бути універсальна користь від щоденного вживання фісташок. Про це в коментарі розповіла РИА Новости дієтолог і ендокринолог Олена Барредо.

"Ці горіхи багаті поліненасиченими жирними кислотами, які допомагають знизити холестерин, також містять вітаміни А і Е, що допоможе нашій шкірі виглядати молодше, підтримає імунітет і поліпшить зір. Крім того, фісташки містять магній, який допомагає при стресах і для стабілізації артеріального тиску. Ці горіхи є хорошим джерелом білка, тому рекомендується вживати фісташки при дефіцитах і зниженій масі тіла", — зазначила Барредо.

Крім того, медик додала, що калорійність у фісташок досить велика за рахунок жирів, тому їх не можна переїдати. Але від фісташок варто утриматися людям з порушеннями функції підшлункової залози. Також фісташки часто сильно солять, тому людям з гіпертонією варто вибирати горіхи без солі.

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Нагадаємо, раніше, співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "західна" дієта-фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, в багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

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