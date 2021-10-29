Чому шкідливо їсти деякі горіхи - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Волоський горіх, мигдаль, фісташки і кешью корисними для заповнення енергії і нормалізації роботи серцево-судинної системи, проте горіхи завдадуть шкоди організму, якщо вживати їх неправильно. Про це дієтолог Артем Леонов розповів у коментарі РИА Новости.

"Незважаючи на те, що горіхи містять безліч корисних макро і мікроелементів, клітковину і білок, в їх складі містяться речовини, що пригнічують ферменти. А всі корисні речовини в горіхах знаходяться в неактивному стані, вони обмежені природними консервантами і користі організму не приносять. Вода нейтралізує природні консерванти, так задумано природою. Якщо наситити горіх водою, всі мікро і макроелементи переходять в активну форму і стають доступними для організму", - повідомив Леонов.

Експерт також зазначив, що горіхи будуть придатні для вживання, якщо замочувати їх у воді на шість-вісім годин.

"Тільки так можна отримати всю силу природи, закладену в горіхи", — підсумував він.

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