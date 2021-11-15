Чи можна сир їсти кожен день - відповідь дієтолога

Чи можна сир їсти щодня - відповідь дієтолога / УНІАН

Сир - хороший спосіб зміцнити зуби і впоратися з апетитом. Лікар-дієтолог Тетяна Розумовська в коментарі РИА Новости озвучила основні корисні властивості продукту.

"Білок - основний "будівельний" матеріал для організму. Перші ознаки його нестачі - набряки на обличчі і набряки ніг, часті застуди, слабкість і стомлюваність. Якщо не звертати увагу на ці "дзвіночки", наслідки можуть бути більш серйозними. У добу дорослому, чия фізична активність не дуже висока, за даними ВООЗ, потрібно 45-55 грамів білка, тому корисно включати сир в раціон", - каже вона.

Головне у вживанні сиру - регулювати його кількість (не більше 25-30 грамів на добу). Зазвичай напівтверді або тверді сири зберігаються в холодильнику близько двох тижнів (якщо вони упаковані), але є сорти, які лежать до чотирьох місяців — наприклад (гауда, голландський, масдам, Російський). Основний термін "життя" пармезану - до шести місяців.

М'які сири, наприклад, камамбер, потрібно поїдати якомога швидше - протягом семи-десяти діб. Але з цим можна впоратися ‒ помістити сир в морозилку і зберегти до трьох місяців.

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