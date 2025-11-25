Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

"Ми програємо": розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією

Олексій Тесля
25 листопада 2025, 14:21оновлено 27 листопада, 21:47
1850
Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.
Дикий, ЗСУ
Євген Дикий прокоментував імовірний план завершення війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, 128 ОГШБр, 43 ОМБр

Головне із заяв Дикого:

  • "Трампівський мир" - це крок до великої війни
  • Єдиною відповіддю України може бути максимальна мобілізація суспільства

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував ситуацію навколо мирного плану США.

"Європейці розуміють, що "трампівський мир" - це такий самий крок до великої війни. Тому європейці будуть з нами", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Співрозмовник вважає, що здатність до опору України визначалася і визначається не Штатами і не Європою.

"Коли у 2022 році ми кинули весь свій ресурс і всі сили нації на оборону, ми перемагали. А в такому форматі опору, як зараз, ми цю війну програємо. Якщо ще хоча б пів року ми житимемо так, як живемо зараз (зі зірваною мобілізацією, тилом, відірваним від фронту, армією, що розбігається в СНДЧ саме тому, що тил на неї "забив" цинічно й зухвало), то за пів року ми отримаємо від Росії такі умови капітуляції, що теперішні 28 пунктів нам видадуться дуже м'якими", - нагадав він.

За його словами, єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту.

"У нас буде шанс на виживання, якщо на ці 28 пунктів відреагуємо тим, що нарешті перебудуємо своє життя на лад країни, що бореться за виживання: проведемо нарешті нормальну повноцінну мобілізацію, а для цього насамперед треба запровадити граничний термін служби в армії та паралельно запровадити кримінальну відповідальність за ухилення від обліку", - додав Дикий.

Він переконаний, що в разі виконання цих пунктів, "через півроку миру проситиме вже Росія".

Переговори про мир: думка аналітика

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що запропонований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" є інструментом тиску одночасно і на Україну, і на Росію, спрямований на заморожування конфлікту. За його словами, для Трампа головне - щоб війна завершилася, а питання на кшталт статусу російської мови, становища російської церкви або визначення лінії кордону його мало цікавлять.

Підготовка мирної угоди: новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Читайте також:

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євген Дикий Мирний план Трампа Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:49Світ
"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

21:37Світ
РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

20:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Останні новини

00:13

Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

27 листопада, четвер
23:49

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:40

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

23:26

Дженніфер Еністон готується до весілля з "гуру кохання" - ЗМІ

23:24

"Вирвали з контексту": Меркель зробила нову заяву про "винних у війні" в Україні

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
22:48

Даша Малахова розкрила подробиці про свій досвід одностатевого кохання

22:28

Церковна миша: Сєдокову адвокати вивели на чисту воду

22:27

Як завоювати прихильність кота – чотири прості і перевірені методиВідео

22:25

"Вбиває" двигун і не тільки: чому насправді не варто прогрівати авто

Реклама
22:09

Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

22:07

Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

21:58

"Можуть бути сльози": Коляденко раптово показав "таємну" дружину

21:56

"Уже є обраниця": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

21:37

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризикиВідео

21:25

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

20:57

"Наречена знатна": путініст Кіркоров розповів про бурхливе особисте життя дочки

20:09

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

19:57

Як очистити лобове скло від льоду за лічені хвилини: простий лайфхак для ранку

19:54

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удачаВідео

19:40

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

Реклама
19:34

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь РусіВідео

19:23

Половина всіх пляжів у світі може зникнути - вчені попередили про нову загрозу

19:12

Принесе щастя, достаток та удачу: у які дні потрібно ставити новорічну ялинкуВідео

19:10

Що потрібно завжди пам'ятати про Путіна та його подільниківПогляд

18:54

Не займе багато часу: експертка показала ефективний метод пересадки орхідейВідео

18:32

"Фактично лінія фронту": названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

18:31

Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

18:29

Глава "Укренерго" назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

17:59

У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

Реклама
15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти