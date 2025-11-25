"Ми програємо": розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією

Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.

https://news.glavred.net/my-proigraem-raskryt-hudshiy-scenariy-zaversheniya-voyny-s-kapitulyaciey-10718696.html Посилання скопійоване

Євген Дикий прокоментував імовірний план завершення війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, 128 ОГШБр, 43 ОМБр

Головне із заяв Дикого:

"Трампівський мир" - це крок до великої війни

Єдиною відповіддю України може бути максимальна мобілізація суспільства

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував ситуацію навколо мирного плану США.

"Європейці розуміють, що "трампівський мир" - це такий самий крок до великої війни. Тому європейці будуть з нами", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Співрозмовник вважає, що здатність до опору України визначалася і визначається не Штатами і не Європою.

"Коли у 2022 році ми кинули весь свій ресурс і всі сили нації на оборону, ми перемагали. А в такому форматі опору, як зараз, ми цю війну програємо. Якщо ще хоча б пів року ми житимемо так, як живемо зараз (зі зірваною мобілізацією, тилом, відірваним від фронту, армією, що розбігається в СНДЧ саме тому, що тил на неї "забив" цинічно й зухвало), то за пів року ми отримаємо від Росії такі умови капітуляції, що теперішні 28 пунктів нам видадуться дуже м'якими", - нагадав він.

За його словами, єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту.

"У нас буде шанс на виживання, якщо на ці 28 пунктів відреагуємо тим, що нарешті перебудуємо своє життя на лад країни, що бореться за виживання: проведемо нарешті нормальну повноцінну мобілізацію, а для цього насамперед треба запровадити граничний термін служби в армії та паралельно запровадити кримінальну відповідальність за ухилення від обліку", - додав Дикий.

Він переконаний, що в разі виконання цих пунктів, "через півроку миру проситиме вже Росія".

Переговори про мир: думка аналітика

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що запропонований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" є інструментом тиску одночасно і на Україну, і на Росію, спрямований на заморожування конфлікту. За його словами, для Трампа головне - щоб війна завершилася, а питання на кшталт статусу російської мови, становища російської церкви або визначення лінії кордону його мало цікавлять.

Підготовка мирної угоди: новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Читайте також:

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред