На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимуть

Перші мобільні станції з'являться на дорогах вже 12 листопада.
В Україні з п'ятниці, 12 листопада, починається контроль за технічним станом транспортний засіб. Патрульні поліцейські використовуватимуть для цього спецавтомобілі – мобільні діагностичні станції. Все це для безпеки дорожнього руху.
Як розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, такі станції вже є в кожному підрозділі патрульної поліції в областях України. Вони обладнані сучасними приладами, що відповідають державним стандартам.
Які автомобілі перевірятимуть
- вантажівки вагою понад 3,5 тонни із причепами;
- автобуси;
- таксі;
- авто із небезпечним вантажем;
- спеціалізований транспорт;
- легковики, які перевозять вантаж і пасажирів із комерційною метою.
Як уточнив Білошицький, техогляд на дорогах не стосується приватного легкового транспорту.
Як працюватимуть спецавтомобілі
Спеціальні автомобілі перевірятимуть, як працюють фари; справність шин; викиди газів двигунів; їх димність. А також – проводити виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів та визначати сумарний люфт рульового управління.
Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості та класифікація доріг. Торкнуться нововведення й велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.
В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.
Читайте також:
- В Україні безплатно роздають старі автомобілі: як їх отримати
- В Україні почнуть забирати автомобілі у "водіїв-гонщиків": що відомо
- В Україні знову підскочила ціна на бензин: скільки тепер доведеться платити