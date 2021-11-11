На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимуть

В Україні використовуватимуть діагностичні станції / facebook.com/Bilosh

В Україні з п'ятниці, 12 листопада, починається контроль за технічним станом транспортний засіб. Патрульні поліцейські використовуватимуть для цього спецавтомобілі – мобільні діагностичні станції. Все це для безпеки дорожнього руху.

Як розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, такі станції вже є в кожному підрозділі патрульної поліції в областях України. Вони обладнані сучасними приладами, що відповідають державним стандартам.

Які автомобілі перевірятимуть

вантажівки вагою понад 3,5 тонни із причепами;

автобуси;

таксі;

авто із небезпечним вантажем;

спеціалізований транспорт;

легковики, які перевозять вантаж і пасажирів із комерційною метою.

Як уточнив Білошицький, техогляд на дорогах не стосується приватного легкового транспорту.

Як працюватимуть спецавтомобілі

Спеціальні автомобілі перевірятимуть, як працюють фари; справність шин; викиди газів двигунів; їх димність. А також – проводити виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів та визначати сумарний люфт рульового управління.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості та класифікація доріг. Торкнуться нововведення й велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.

В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.

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