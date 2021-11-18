На українському кордоні пов'язали "туристів"-мігрантів

Прикордонники затримали мігрантів з Близького Сходу / ФСБ РФ

На українсько-білоруському кордоні затримали 15 мігрантів з країн Близького Сходу, вони намагалися проникнути в нашу країну під виглядом туристів, інформує пресслужба Держприкордонслужби України.

"Державна прикордонна служба України запобігла спробі іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь в більш ніж вигадану мету поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон в пункті пропуску в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Іноземці приїхали в прикордонний пункт рейсовим автобусом з Мінська. Під час прикордонного контролю вони заявили, що прямують в Україну з метою туризму.

"Проте під час додаткової перевірки охоронці кордону з'ясували, що іноземці, серед яких чотири Підлітки, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі і відразу ж попрямували в Гродненську область", - йдеться в повідомленні.

"Туристи" заявили, що вони після того, як подивилися "пам'ятки" на заході Білорусі, вирішили відвідати Україну.

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"Мандрівники запевняли, що в нашій країні їх найбільше цікавлять види Львівської області. Саме зі Львова вони, здавалося б, планували повернутися додому. Однак такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців і не став підставою для підтвердження мети їх подорожі", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, у більшості "туристів" паспорти були видані в один час - вересень-жовтень 2021 року. У зв'язку з цим українські прикордонники не пропустили іноземців в Україну і заявили про необхідність повернутися в Білорусь.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Криза з нелегальними мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Біженці зібралися групами, щоб перетнути кордон з Польщею.

Пізніше нелегали встановили наметовий табір біля польського кордону. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.

Україна та інші країни Європи закликають Євросоюз вирішити питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Вони вважають, що кризу організував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Європа вимагає почати трибунал над Лукашенко.

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