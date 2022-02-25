Справжній ас: пілот українського Міг-29 знищив хвалений російський Су-35

український літак МіГ-29 / Укроборонпром

Пілот українського винищувача МіГ - 29 в повітряному бою повністю переграв і знищив російський винищувач Су-35 (який, за словами офіцерів російської окупаційної армії, "не має аналогів"). Ролик з цим боєм був опублікований на офіційній сторінці командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищує Су-35 російських окупантів, якому "немає аналогів", — йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що представники командування Сухопутних військ ЗСУ розповіли - частини, які підпорядковуються оперативному командуванню "Північ", знищили 20 одиниць військової техніки російських окупантів.

Танки були знищені на Менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили окупантів уточнюються.