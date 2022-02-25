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ЗСУ знищило 20 ворожих танків під Черніговом

25 лютого 2022, 12:40

Танкова колона розбита під Черніговом.

Танк
Танк / Reuters

Оперативне командування "Північ", знищило 20 одиниць військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє сухопутні війська ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що танки були знищені на Менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.

"Також підрозділ "Півночі " знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", сказано в повідомленні.

Також Главред повідомляв, що десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів.

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Раніше, під час бою за місто Щастя в Луганській області українські військові взяли в полон кількох російських солдатів.

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