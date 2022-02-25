ЗСУ знищило 20 ворожих танків під Черніговом

Танкова колона розбита під Черніговом.
Оперативне командування "Північ", знищило 20 одиниць військової техніки російських окупантів.
Про це повідомляє сухопутні війська ЗС України на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що танки були знищені на Менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.
"Також підрозділ "Півночі " знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", сказано в повідомленні.
Також Главред повідомляв, що десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів.
Раніше, під час бою за місто Щастя в Луганській області українські військові взяли в полон кількох російських солдатів.
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