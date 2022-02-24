"Ні війні!": у Росії тривають антивоєнні мітинги - силовики почали розгін

Акції протесту проти війни проходять в найбільших містах Росії.
У Російській Федерації люди почали масово виходити на мітинги, засуджуючи військову агресію проти України.
На антивоєнні мітинги вийшли жителі Москви, Санкт Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Сиктивкара і Тюмені. Люди скандують " Ні війні!" і "Ми за мир".
Мітингувальників почали затримувати силовики. Людей пакують в автозаки за українську символіку і заклики зупинити війну в Україні.
Протестувальники у відповідь на дії правоохоронних органів скандують "Ганьба" і вигукувати "ви такі ж злочинці, як і вони".
Раньше агресію Росії проти України засудили російські зірки у числі яких Іван Ургант, Валерій Меладзе і Максим Галкін.
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи з проханням консилідувати сили і надати Україні допомогу.
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