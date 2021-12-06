Свято наближається: МОЗ надало важливі рекомендації на свята

У МОЗ розповіли, як відзначати свята / goodfon.ru

У МОЗ закликали громадян зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі 24 канали пообіцяв, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися на нову хвилю", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання про можливість посилення карантину на Новий Рік Ляшко сказав, що зараз Україна перебуває в адаптивному карантині і до новорічних свят впровадження додаткових обмежень не планується.

"Ми ввели додаткові обмеження з 6 грудня", - зазначив голова МОЗ.

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Він також додав, що не пов'язує початок нової хвилі коронавірусу з новорічними святами. За його словами, традиційно в осінньо-зимовий період відбувається спалах захворювань на грип та ГРЗ. Зазвичай вона починається в середині лютого і триває до середини березня.

"Минулого року в цей проміжок часу була нова хвиля. Ми тоді після (новорічних-ред.) свят впроваджували карантинні обмеження, і нам вдалося відтягнути хвилю в часі", - уточнив Ляшко.

Сьогодні Главред писав про те, що Державна комісія ТЕБ і НС схвалила рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів.

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