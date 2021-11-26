Обов'язкова вакцинація проти COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудня

Нещеплених держслужбовців і соцпрацівників почнуть усувати від роботи з 9 грудня / УНІАН

В Україні з 9 грудня цього року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.

Про це нагадала пресслужба відомства. Згідно з наказом, окрім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У Міністерстві охорони здоров'я в черговий раз наголосили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти коронавірусу, його повинні допустити до роботи.

Що буде з зарплатами і стажем відсторонених

У разі відсторонення від роботи зарплата за таким співробітником зберігатися не буде і стаж не буде нараховуватися. Працювати з дому відстороненим працівникам теж не можна. Зазначається, що без роботи вони будуть сидіти, поки не вакцинуються. Їхні обов'язки протягом цього часу переведуть на вакцинованих колег, яким за це доплачуватимуть.

Лікарняні при відстороненні від роботи через відмову від вакцинації також не будуть оплачуватися.

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Кого не зможуть відсторонити

Працівники, які мають протипоказання до щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не отримають її.

Якщо протипоказання до вакцинації у людини тимчасове, у довідки буде обмежений термін дії ㅡ від трьох місяців або більше.

Також роботодавці не зможуть усунути від роботи людей, які отримали тільки першу дозу вакцини, оскільки в цій ситуації мова не йде про ухилення або відмову від вакцинації.

Крім того, люди, які перехворіли COVID-19, можуть отримати відповідні сертифікати та скористатися ними.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

В Україні станом на 26 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. У столиці ж обидві дози вакцини отримали чи не половина жителів.

Однак понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав. Її треба зробити без зволікань, підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.