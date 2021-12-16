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Вогники на головній ялинці країни запалять трохи раніше: подробиці КМДА

16 грудня 2021, 19:34

Відкриття головної ялинки в Києві та урочисте запалення вогнів транслюватимуть на найбільшому екрані - на будівлі ТРЦ Гулівер.

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У Києві вогні на ялинці запалять 18 грудня / фото РБК-Україна

Цього року вогники на головній ялинці країни на Софійській площі запалять трохи раніше, 18 грудня, повідомляє пресслужба КМДА.

Як виглядає головна ялинка країни

Цього року ялинка в Києві повністю штучна. Її висота - 31 метр. Всі гілочки будуть вставлені в пластиковий каркас.

Прикрашена вона буде декількома шарами різнокольорових гірлянд, а також кульками – золотими і червоними. На верхівці буде встановлена традиційна Різдвяна зірка. Всього іграшок буде - 20 тисяч.

Над деревом буде встановлений намет з гірлянд. А біля ялинки встановлять найбільший вертеп у світі. Він буде присвячений народженню Ісуса у Віфліємі.

На площі встановлять багато кіосків з їжею та напоями, сувенірами. Очікуються конкурси та розваги.

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Коли запалять вогні на ялинці в Києві

Цього року дату запалювання вогнів перенесли. Головну ялинку України планують запалити в суботу, 18 грудня, о 17:00.

Відкриття головної ялинки в Києві та урочисте запалення вогнів транслюватимуть на найбільшому екрані - на будівлі ТРЦ Гулівер. На площі біля ТРЦ працюватиме ще одна локація з ярмарком.

Всі новорічні та різдвяні локації в столиці працюватимуть місяць-до 19 січня 2022 року.

Якими ще будуть локації в Києві

Біля пам'ятника Богдану Хмельницького встановлять ковзанку у вигляді тунелю. Також поруч облаштують теплу арт-зону для відпочинку.

Ще один Різдвяний ярмарок буде на Володимирському проїзді. Там поставлять фуд-корт і ілюмінація.

На Контрактовій площі відкриється велика Різдвяна локація "Різдво на Подолі" в європейському стилі. Тут також відкриють каток, велику снігову гірку, атракціони і резиденцію Святого Миколая.

17-20 грудня відкриють локацію біля Арки Дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку. Там пройде зимовий фестиваль Snigfest.

Також буде встановлена ще одна ялинка, лаундж-зона і фуд-корт.

Головна ялинка України

У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.

Головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати. Традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку. Це трапилось 1 листопада.

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