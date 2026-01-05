Рус
Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого міста

Юрій Берендій
5 січня 2026, 17:34оновлено 5 січня, 19:45
ЗСУ зірвали спробу російських військ прорвати оборону на Куп’янському напрямку, використавши газопровід для прихованого висування особового складу.
Росіяни використали газопровід для прориву на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни спробували використати трубопровід для просування на Куп'янському напрямку
  • Сили ворога були знищені

Російські окупаційні війська намагались використати трубу газопроводу "Союз" для просування на Куп'янському напрямку. Українські військові зірвали спробу ворожого штурму та знищила окупантів. Про це йдеться у повідомленні 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ДШВ зупинила спробу російських сил провести штурм, використовуючи газотранспортний трубопровід "Союз" для прихованого висування і накопичення особового складу.

відео дня

Як повідомили у 7 корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ, дії противника фіксувалися північніше Новоплатонівки — у напрямках Нової Кругляківки та Загризового, до спроби прориву було залучено близько п’яти десятків військових.

"77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника. За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована", - йдеться у повідомленні.

У бригаді також зазначають, що в зоні її відповідальності російські підрозділи й надалі намагаються діяти невеликими групами, просочуючись між позиціями, однак ці маневри перебувають під постійним контролем Сил оборони та оперативно припиняються.

"Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку", - резюмували в 7 корпусі ДШВ.

Дивіться відео знищення ворожих військ:

/ Скріншот

Росія активізувала удари по Куп'янську

Як писав Главред, 1 січня російські окупаційні сили протягом понад доби здійснювали інтенсивні обстріли Куп’янська в Харківській області, застосовуючи різні види озброєння. Про це повідомив фахівець із радіозв’язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

За його інформацією, під час атак по місту противник використовував керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню та ракетне озброєння.

Він також пояснив, що мета таких ударів — за допомогою вже відпрацьованої тактики масованих обстрілів знищити позиції українських захисників.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Куп’янську на Харківщині перебуває менше сотні російських військових, водночас противник проводить активні перегрупування, що може свідчити про підготовку до нових наступальних дій. Про це повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська також намагаються розширити бойові дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Найінтенсивніший тиск фіксується на Вовчанському напрямку Харківщини, а також у Хотінській і Юнаківській громадах Сумщини, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Крім того, окупаційні сили РФ намагаються просунутися у напрямку Костянтинівки в Донецькій області. Про це повідомив командир підрозділу безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади Сергій Ярий.

Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування

7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.

Купянск Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий
