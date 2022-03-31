Знову одружений: розсекречений ще один коханець Аліни Кабаєвої

Чоловік розлучився з-за гімнастки. Але відносини це не врятувало.
Особисте життя олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої - коханки президента РФ Володимира Путіна і матері 4 його дітей, завжди була оповита таємницею.
До зустрічі з диктатором Аліна з 2002 по 2006 рік зустрічалася з капітаном міліції Давидом Муселіані (1969 року народження). Він працював заступником начальника по роботі з особовим складом ОВС "Пресненське" міста Москви і був одружений, пише gala.fr.
читайте такожРоман Путіна і Кабаєвої: детально про їхні стосункиЧоловік задаровував Аліну дорогими подарунками. Зокрема, він підніс їй автомобіль.
Під час розслідування про те, де Кабаєва взяла таку розкішну річ, і спливла інформація про те, що Муселіані одружений і у нього є діти. Пізніше чоловік розлучився, але з Кабаєвою вони розлучилися в 2006 році.
Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.
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