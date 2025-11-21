Рус
Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Олексій Тесля
21 листопада 2025, 14:51оновлено 27 листопада, 21:50
Український президент проконсультується з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
Трамп, Зеленський
Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть переговори / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

  • Зеленський і Трамп обговорять запропонований США мирний план
  • Український президент проконсультується з європейськими лідерами

У президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться телефонна розмова наступного тижня.

Сторони обговорять запропонований США мирний план, повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

Перед цим український президент проконсультується з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Зазначається, що цей план, найімовірніше, зустріне опір з боку Європи: за інформацією джерел, пропозицію було піддано різкій критиці під час учорашньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Підкреслюється, що особливо гострі заперечення прозвучали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Джерела в ЄС також підтвердили, що повідомлення про брифінг США для послів ЄС у Києві відбудеться сьогодні близько обіду.

Мирний план США: думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков зауважив, що так званий "секретний план" США щодо завершення війни, який останніми днями активно поширюють ЗМІ, насправді не є ані новим, ані таємним. За його словами, всі його основні положення були відомі ще з часу стамбульських переговорів навесні 2022 року і не містять нічого несподіваного.

Мирний план США - новини за темою

Нагадаємо, раніше США поставили Києву ультиматум щодо мирної угоди. Вашингтон встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу.

Раніше Рустем Умеров назвав головні умови України. Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію, підкреслив Рустем Умеров.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

09:39Україна
Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:39Війна
Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:21Світ
Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

20:27

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

20:17

Омолодження старих плодових дерев: три прості кроки, які повернуть врожайністьВідео

20:07

"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

