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Перейде у сезонну хворобу: пандемія COVID може завершитися в 2022 році

3 листопада 2021, 22:29

Експерти кажуть, що в кінцевому підсумку коронавірус буде вести себе більш схоже на кір.

Коронавірус
Коронавірус в Україні / УНІАН

Пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах в 2022 році.

Як пише Reuters, COVID може перейти у форму сезонної хвороби.

Епідеміологи очікують, що перші країни, які вийдуть з пандемії, матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей, які заразилися коронавірусом. Зокрема, Сполучені Штати, Великобританія, Португалія та Індія.

Проте вчені попереджають, що коронавірус залишається непередбачуваним вірусом, який мутує в міру поширення серед не вакцинованого населення.

"Ми вважаємо, що в період з сьогоднішнього дня до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом... коли ми зможемо значно знизити важкі захворювання і смертність", - заявила Марія Ван Керкхове, епідеміолог, яка очолює роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з COVID-19.

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Очікується, що COVID-19, як і інші ендемічні захворювання, такі як малярія, залишатиметься основним фактором захворюваності та смертності протягом багатьох років.

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"Ендемічний - не означає доброякісний", - сказала Ван Керк.

Деякі експерти кажуть, що в кінцевому підсумку коронавірус буде вести себе більш схоже на кір, яка до сих пір викликає спалахи в тих групах населення, де низький рівень охоплення вакцинацією.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків - 700, всього - 68 727.

Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такого числа померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.

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