За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

Юрій Берендій
11 січня 2026, 11:55
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва заявив про необхідність притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини.
В Британії заговорили про викрадення Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Міністр оборони Британії допустив викрадення Путіна
  • За його словами, диктатор РФ має постати перед судом за військові злочини

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі припустив можливість викрадення і затримання російського диктатора та воєнного злочинця Путіна для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини, як це вже нещодавно сталось із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро. Про це він сказав у коментарі Kyiv Independent під час візиту до Києва в п’ятницю.

За кілька годин до цього Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по столиці України від початку повномасштабної війни. Спілкуючись із журналістом біля багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок атаки дрона, глава британського оборонного відомства відповів на запитання про те, якого зі світових лідерів він би викрав, маючи таку можливість.

"Я взяв би Путіна під варту, притягнув би його до відповідальності за ці військові злочини, за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України, і за викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені", - вказав він.

Дивіться відео заяви Гілі:

Гілі також наголосив, що ініціатива введення миротворці в Україну зміцнює впевненість українців у підтримці з боку Британії та інших партнерів, а також чітко сигналізує Путіну, що допомога Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Міністр звернув увагу на наслідки обстрілів навколо, зазначивши, що вони наочно свідчать про наміри російського керівництва — вести війну не лише проти українських військ, а й цілеспрямовано бити по цивільних, містах і критичній інфраструктурі, від якої люди залежать у розпал зими за екстремально низьких температур.

"Цього чоловіка треба зупинити, цю війну треба зупинити, і наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на довгий термін", - резюмував він.

Коли Росія не зможе продовжувати війну проти України - думка експерта

Як раніше писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак звернув увагу, що скорочення військового потенціалу Росії підтверджується спадом у промисловості.

За його словами, навіть представники російського великого бізнесу визнають зниження доходів і перехід підприємств та економіки загалом у режим виживання. Окремо він наголосив, що в РФ фіксується зменшення випуску військової техніки, а спад навіть у цій сфері свідчить про серйозні проблеми в економіці країни.

Також Ступак нагадав, що раніше вартість російської нафти опускалася до рівня близько 35 доларів за барель.

"А в минулі часи, наприклад, у 2008 році російська нафта коштувала 120 доларів за барель. Зараз спостерігаємо зниження майже в 4 рази. Як російський бюджет це витягне, не ясно. Хотілося б, щоб він якнайшвидше колапснув. Втім, не варто забувати, що Росія багато в чому блефує, кажучи про свою здатність вести війну ще довгий час, перш за все, вона блефує перед Трампом", - додав Ступак.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Володимир Путін зазнав повного провалу у війні проти України й водночас не демонструє жодної готовності до мирних переговорів.

У Сполучених Штатах не виключають можливості жорсткої реакції на застосування Росією ракети "Орєшнік" проти України. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, такий удар має великий міжнародний резонанс, тому його важливо винести на глобальний рівень, аби світ усвідомлював, з ким має справу. Він також зауважив, що відповідь з боку Європи та США може бути різною.

Тим часом, за інформацією The Telegraph, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в кремлівському диктаторові Путіні. У його сприйнятті саме Путін нині є головною перепоною для досягнення миру в Україні, а не український президент Володимир Зеленський.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

