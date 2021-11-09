Чому люди терплять домашнє насильство - психолог назвала першопричину

Людина може несвідомо вибирати партнера, який проявляє насильство / ua.depositphotos.com

Якщо людина піддається домашньому насильству, то потрібно розібратися, в чому причина того, що вона не припиняє ці стосунки або чому не звертається в поліцію або до близьких і друзів за допомогою. Бездіяльність - це теж вибір.

Таку думку в коментарі Главреду озвучила сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.

За словами експерта, кожна людина із самого дитинства вбирає в себе образ тієї сімейної системи, в якій росте, і несвідомо все це копіює.

"Якщо дівчинка або хлопчик у своїй сімейній системі зустрічаються з насильством (били маму або самих дітей), психіка буде налаштована на повторення цього сценарію. Що не пережито - має бути повторено. Людина несвідомо вобиратиме партнера, з яким вона буде в комфортних умовах. Комфортні в даному випадку не означає хороші - це значить звичні. Людина вибирає собі партнера, щоби психіка відіграла цей патерн, тобто несвідомо буде вибиратися партнер, який проявляє насильство", - пояснила Щербань.

При цьому необов'язково, що людина знову і знову повторюватиме цей сценарій.

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"Розімкнути це коло можна, лише познайомившись з собою, зі своїми переконаннями, з сімейними патернами (...) психіка завжди прагне до чогось знайомого, близького і рідного. Насильство може бути дуже рідним для багатьох, хоч звучить це і жахливо. У 90% випадках в сімейній системі клієнток, які звернулися по допомогу, були випадки насильства: і її били, і маму били, і бабусю били. Жінка продовжує залишатися жертвою і вибирати таких", - додала психолог.

Щоби змінити життя, потрібно розібратися й усвідомити "як я це роблю", "чому я вибираю таких партнерів". Можливо знадобиться допомога психолога.

"Без фахівця з цим складно впоратися. Щоби потрапити в глибинні пласти, потрібна бути спеціально навчена людина, яка повільно проведе вас у ваші особисті травми, допоможе їх усвідомити і пережити. Лише після цього ви усвідомлюєте, що весь час жили в системі насильства – якщо не фізичного, то емоційного", - зазначила Щербань.

Довідка. Абьюзивні стосунки - стосунки, в яких один з партнерів (агресор) порушує особисті межі іншої людини (жертви), принижує, допускає жорстокість в спілкуванні та діях з метою придушення її волі.

Як повідомляв Главред, раніше сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань розповіла, як позбутися післяпологової депресії.

Читайте повну версію інтерв'ю видання Главред з Оленою Щербань.

За її словами, післяпологова депресія може бути природним способом переходу жінки в нормальний стан після дев'яти місяців вагітності. Якщо такий стан триває довше, ніж кілька місяців, значить потрібно вживати заходів.

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