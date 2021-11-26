Чому не можна довго зберігати воду в пляшці з пластику - відповідь експерта / ua.depositphotos.com

Довге зберігання питної води у пластиковій пляшці може завдати шкоди здоров'ю. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Sputnik експерт і кандидат технічних наук Юрій Гончар.

Випивши воду з пластикової пляшки, багато людей не викидають звільнилася тару, а продовжують її використовувати. У неї знову заливають напої і беруть з собою, наприклад, в офіс. Але пластик не так нешкідливий, як може здатися.

"Ми проводимо дослідження на вміст у бутильованій воді загального органічного вуглецю - це сукупний показник наявності органічних сполук у воді, яка контактує з пластиком, — через місяць, через півроку, через рік і через 18 місяців. І бачимо просто геометричну прогресію у збільшенні вмісту загального органічного вуглецю", - розповів Гончар.

Тобто, каже експерт, чим довше вода зберігається в пластиковій пляшці, тим більше в ній накопичується шкідливих для тіла органічних сполук.

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