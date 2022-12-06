Подарунки і стіл повинні бути круглими: астролог розповів, в якій обстановці правильно зустрічати рік Кролика

Відоме прислів'я говорить: як Новий Рік зустрінеш, так його і проведеш. Астролог Влад Росс дав цінні рекомендації, як правильно провести святковий вечір і ніч, щоб 2023 рік приніс вам тільки хороше.
В коментарі Главреду експерт звернув увагу на два важливих нюанси - подарунки та оформлення місця, де Новий рік відзначатиметься.
Найкращим подарунком до Нового 2023 року, за словами астролога, будуть браслети і кільця.
"Взагалі, подарунки округлої форми. Округла форма буде сприятливою", - уточнив він.
Також астролог підкреслив, що символ 2023 року Кролик – завжди м'який і пухнастий, а тому і в інтер'єрі повинні превалювати м'якість, округлість і затишок.
"Меблі повинні бути м'якими і пухнастими. В інтер'єрі повинно бути більше округлих форм – уникайте кутів. Зустрічати Новий рік потрібно неодмінно за круглим столом, сервірованим круглими серветками і круглими стравами", – підкреслив Влад Росс.
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