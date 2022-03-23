Підтримала війну РФ проти України: зірку українського спорту зі скандалом вигнали зі збірної

16-річна фігуристка поставила лайк в Instagram, де підтримала початок війни в Україні.
Українська фігуристка Анастасія Шаботова позбулася місця в збірній України.
Як повідомляється на офіційному сайті Федерації фігурного катання України, спортсменку виключили зі складу збірної команди через підтримку війни, яку в країні розв'язала Росія.
16-річна фігуристка поставила лайк в Instagram пост дворазового олімпійського чемпіона з Росії Євгена Плющенка, в якому той підтримав початок війни в Україні.
Партнери зі збірної України Анастасія Архипова і Таїсія Спесовцева жорстко засудили її. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.
"Настя, ти знаєш місце розташування російського корабля", - написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Архипова.
Перепост зробила і її партнерка зі збірної Спесовцева.
Шаботова - уродженка Москви, до 2019 року вона виступала за збірну Росії, після чого змінила громадянство.
Анастасія була прапороносцем від України на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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