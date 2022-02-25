Понтонний міст через Прип'ять у Чорнобильській зоні - війська РФ наступають через Білорусь

Відзначається скупчення десятків одиниць військової техніки війська окупантів.
На річці Прип'ять що на кордоні з Білоруссю з'явився понтонний міст, по якому проходить російська техніка.
Про це свідчать знімки супутника компанії Capella Space, повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.
Місце, в якому рухається російська техніка, знаходиться в зоні відчуження на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника. До нього лежить дорога до Чорнобильської АЕС.
Відзначається, що знімки були зроблені 24 лютого близько 10 години вечора. За 1,5 км від понтонного мосту, неподалік від покинутого села Довгляди відзначається скупчення десятків одиниць військової техніки.
Раніше "Главред" повідомляв, що у районі Димерки та Іванкове українська армія веде бої.
Також ми писали, що 25 лютого у Києві силами українського ППО був збитий літальний апарат. Вибухи були чутні в районі Троєщини, Печерському та Голосіївському.
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