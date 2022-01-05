УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехніка

5 січня 2022, 00:02

У зв'язку з масовими акціями протестів президент Казахстану впровадив надзвичайний стан в Алмати.

У зв'язку з масовими акціями протестів президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати.

У зв'язку із масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати. Також режим НП був запроваджений в Мангістауській області, повідомляє видання Vласть.

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

"У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі Токаєва.

Також з 4 січня в Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежено в'їзд до міста та виїзд із нього, повідомляє видання Новини Казахстану.

У мережі розповсюджуються відео з входом бронетехніки до Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені до міста.

Реклама

З метою забезпечення безпеки населення міста Алмати президент видав Указ, яким запроваджується низка обмежень, зокрема:

  • Запровадити у межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на строк до 00:00 19 січня 2022 року.
  • Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 до 7:00.
  • Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати та наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан".
  • Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати Таймерденова Каната Даніяровича.

Протести в Алмати

4 січня в одному з найбільших міст Казахстану Алмати розпочалася гостра фаза сутичок між мітингувальниками і поліцейськими. Сьогодні на вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Щоб розігнати протестувальників, силовики зокрема застосовують сльозогінний газ, повідомляє Telegram-канал Nexta.

Центр міста, зокрема площа Республіки, затягнута димом від світлошумових гранат. Повідомляється, що в місті загорілися кілька поліцейських машин, одна з них підірвалася. Поки невідомо через що саме стався вибух.

За заклики ввести санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі даватимуть до 12 років тюрми, а поблизу Халик арени в Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі демонстрантів. Почалися затримання.

Доступ до Інтернету і мессенджерів й досі обмежений.

В Алмати масово палають поліцейські машини. Їх раніше розбили протестувальники, передає Telegram-канал KazTag.

Як повідомляється, горить близько чотирьох автомобілів правоохоронців, ще один вибухнув.

За інформацією KazTag, мітингувальники спробували обійти поліцейські барикади з тилу, але їх звідти витіснили за допомогою світлошумових гранат.

Чого вимагають протестувальники

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте за три дні кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

Також вони хочуть, щоб колишній президент Нурсултан Назарбаєв відійшов від політики.

У містах Жанаозен і Актау на заході Казахстану ніч на вівторок, 4 січня, сотні протестувальників провели на площах. В Актау мітингувальники встановили намети і юрту.

Протести тривають і 4 січня. У Жанаозені на мітинг вийшли 4 тисячі людей. В Актау протестувальники встановили на площі 3 намети і 2 юрти.

Нагадаємо, раніше колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Нур-Султана по захопленню Криму Росією в 2014 році. За його словами, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.

Читайте також:

viber
надзвичайний стан протести Касим-Жомарт Токаєв новини Казахстану
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яку кашу найкорисніше їсти на сніданок - відповідь дієтологаЯку кашу найкорисніше їсти на сніданок - відповідь дієтолога Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризМісячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрприз Гороскоп на 2022 рік: від китайського до фінансового – яким знакам пощастить найбільше в Новий рік 2022Гороскоп на 2022 рік: від китайського до фінансового – яким знакам пощастить найбільше в Новий рік 2022 Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посіваютьНоворічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають Магнітні бурі в січні 2022: коли небезпечніше за всеМагнітні бурі в січні 2022: коли небезпечніше за все
00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

Реклама
22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

18:33

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:30

У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиківВідео

18:07

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

17:03

"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицяхВідео

16:38

У місті під Запоріжжям в один день звільнилися 95% особового складу поліції

16:33

"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркетіВідео

16:15

Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетятьВідео

15:54

НАТО скликає екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи

15:50

Прикмети на 5 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

15:43

Без булочок, сосисок і газованої води: у шкільних їдальнях ввели нові заборониВідео

15:16

Найсмачніший салат на Різдво Христове 2022: неймовірно простий рецептВідео

15:06

Слава Камінська похвалилася ідеальними ногами і осиною талією в купальнику

15:04

Через зростання ціни на газ Казахстан поглинули масові протестиВідео

Реклама
14:53

Рекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчаннямВідео

14:35

Українцям накрутили податки: хто і чому заплатить більшеВідео

14:15

Українки отримають доплату в 9% за підвищення пенсійного віку: хто саме

14:14

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

14:12

Соліст Maneskin Даміано Давид показав рідкісний знімок з коханою

13:57

Цифри в платіжках злетіли на 500 гривень: в Україні рекордно подорожчала доставка газуВідео

13:38

В Україні вводять бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років

13:26

Зняла білизну і сходила в туалет: у Львові дівчина осквернила пам'ятник Бандері

13:04

У Полтаві оголосили тендер на "Велике будівництво" нової злітно-посадкової смуги аеропорту

12:57

Спочатку побив, а потім зарізав: на Львівщині син жорстоко розправився з власним батькомФото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти