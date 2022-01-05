В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехніка

У зв'язку з масовими акціями протестів президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати.

У зв'язку із масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати. Також режим НП був запроваджений в Мангістауській області, повідомляє видання Vласть.

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

"У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі Токаєва.

Також з 4 січня в Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежено в'їзд до міста та виїзд із нього, повідомляє видання Новини Казахстану.

У мережі розповсюджуються відео з входом бронетехніки до Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені до міста.

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З метою забезпечення безпеки населення міста Алмати президент видав Указ, яким запроваджується низка обмежень, зокрема:

Запровадити у межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на строк до 00:00 19 січня 2022 року.

Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 до 7:00.

Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати та наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан".

Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати Таймерденова Каната Даніяровича.

Протести в Алмати

4 січня в одному з найбільших міст Казахстану Алмати розпочалася гостра фаза сутичок між мітингувальниками і поліцейськими. Сьогодні на вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Щоб розігнати протестувальників, силовики зокрема застосовують сльозогінний газ, повідомляє Telegram-канал Nexta.

Центр міста, зокрема площа Республіки, затягнута димом від світлошумових гранат. Повідомляється, що в місті загорілися кілька поліцейських машин, одна з них підірвалася. Поки невідомо через що саме стався вибух.

За заклики ввести санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі даватимуть до 12 років тюрми, а поблизу Халик арени в Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі демонстрантів. Почалися затримання.

Доступ до Інтернету і мессенджерів й досі обмежений.

В Алмати масово палають поліцейські машини. Їх раніше розбили протестувальники, передає Telegram-канал KazTag.

Як повідомляється, горить близько чотирьох автомобілів правоохоронців, ще один вибухнув.

За інформацією KazTag, мітингувальники спробували обійти поліцейські барикади з тилу, але їх звідти витіснили за допомогою світлошумових гранат.

Чого вимагають протестувальники

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте за три дні кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

Також вони хочуть, щоб колишній президент Нурсултан Назарбаєв відійшов від політики.

У містах Жанаозен і Актау на заході Казахстану ніч на вівторок, 4 січня, сотні протестувальників провели на площах. В Актау мітингувальники встановили намети і юрту.

Протести тривають і 4 січня. У Жанаозені на мітинг вийшли 4 тисячі людей. В Актау протестувальники встановили на площі 3 намети і 2 юрти.

Нагадаємо, раніше колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Нур-Султана по захопленню Криму Росією в 2014 році. За його словами, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.

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