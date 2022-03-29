Тривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країни

Коли закінчиться війна-дата / ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Анна Карпєєва назвала дату виходу російських військ з України і озвучила найнебезпечніші дати у війні.

За її словами в ефірі телеканалу Україна 24, в травні почнуться бойові дії поза державою. Але складнощі України триватимуть до січня 2023 року.

"У травні щось станеться і Україна вже не буде центром військових дій у світі. Адже бойові дії почнуть відбуватися в інших точках світу. Але важкий період для України ще буде довгим-складності України триватимуть до січня 2023 року", - сказала експерт.

Також вона зазначила, що український народ характеризується з Місяцем і Водолієм. Але зараз час правління Сатурна - складної планети, яка означається труднощі для людей.

Сатурн буде головним для січня 2023 року.

"У цей період людям доведеться складно і важко", - підкреслила Карпєєва.

Астролог додала, що це - світова війна, а Україна знаходиться в піку. У травні під час затемнення щось станеться на світовій арені. Червень буде простішим і легшим.

"У першому місяці літа жінки побачать свої чоловіків", - зазначила астролог.

Але при цьому, вона радить не розслаблятися, так як очікується ще два складних періоди - події можуть бути різкими і неадекватними. Карпєєва закликає не вірити Росії і бути готовими до найгіршого сценарію розвитку бойового конфлікту.

Астролог не виключає спалаху боїв у Чечні.

Також, за її словами, восени буде ретроградний Марс - в цей час спалахують давні військові конфлікти.

"Зараз тільки початок - будуть локальні конфлікти в інших точках світу. Ми будемо не в центрі", - стверджує експерт.

За її словами, Україна переможе і відвоює всі свої території, аж до Криму і Донбасу, але дуже складний період ще попереду.

"І кінець липня-серпень, і жовтень-листопад - складно! Військові дії будуть непостійними, але дуже стихійними" - підкреслила Карпєєва.

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