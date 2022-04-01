Професор світової історії розкрив нікчемну стратегію Путіна щодо України

Володимир Путін / Reuters

Професор світової історії Оксфордського університету і політолог Пітер Франкопан розкритикував стратегію глави РФ Володимира Путіна щодо застосування смертоносної військової сили проти мирних жителів України, сідаючи за стіл переговорів.

Він заявив, що тактика російського президента "не завоює уми і серця", пише Express.

"Я думаю, що є способи домовитися про все це, не бомбячи пологові будинки. Без обстрілів шкіл і дітей і вибухів театрів, заповнених мирними жителями. Отже, я думаю, що є безліч способів вести раціональні, розумні переговори. Але виконання їх в кінці важкої артилерії не обов'язково є способом отримати рішення, яке завоює чиїсь серця і уми", - сказав Франкопан.

Також політолог зазначив, що визнання Путіним Донецька і Луганська було лише одним з аспектів його підготовки до російського вторгнення. Кремлівський лідер також намагався створити привід для війни, заявляючи, що Росія проводить "демілітаризацію і денацифікацію" України.

читайте такожПотік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФ"Путін давно обмовляв на український уряд, називаючи його повним неонацистів, і у своїй промові перед війною стверджував, що НАТО підтримає саме їх, якщо Україна буде прийнята в ядерний військовий альянс. У своєму виступі він назвав конфлікт необхідним, щоб зупинити те, що він називає вторгненням заходу на схід у бік Росії", - додав експерт.

Також, за словами Франкопана, поряд з передбачуваними побоюваннями Росії перед НАТО і помилковими заявами Путіна про те, що Україною правлять нацисти, він також сумнівно стверджував, що ці дві нації є "одним народом", тоді як фактичне походження обох націй більш складне.

Професор Франкопан вважає малоймовірним, що Путін зможе завоювати прихильність українців своїми претензіями або своєю кривавою війною.

"Питання буде в тому, якою буде Україна через 20 або 30 років? Для покоління, яке бачило, як сім'ї розліталися на очах, коли їм говорили: "Ми всі брати, і всі ми - частина одного і того ж слов'янського братства"... Я думаю, що ту травму, яка була нанесена Україні, майже неможливо зрозуміти, просто дивлячись на це в новинах по телевізору", - підкреслив Франкопан.

Також він вважає, що Путін намагається з'ясувати, як Україна відновлюється після його чергового нападу.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Також раніше експерт з хімічної зброї і колишній армійський офіцер Хеміш де Бреттон-Гордон охарактеризував главу РФ Володимира Путіна як"пораненого лева, який втратив обидві ноги".

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