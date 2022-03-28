"У Путіна агонія": експерти проаналізували "місячне обличчя" глави РФ і назвали його діагноз

Володимир Путін / УНІАН

Світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Як пише Ехргеѕѕ, у Путіна може бути рак кишечника або колоректальний рак, у зв'язку з чим він і може вживати стероїди, щоб зменшити запалення і полегшити кишкову непрохідність.

Ці речовини здатні викликати значні перепади настрою, в просторіччі відомі як "стероїдна лють", і накопичення рідини, що призводить до набряку кінцівок і обличчя.

Аналітики припустили, що останній побічний ефект - іноді його називають "місяцеподібним обличчям" - може пояснити, чому обличчя Путіна останнім часом стало явно більш одутлим.

"Хто-небудь з інших клініцистів вважає, що обличчя Путіна трохи схоже на луноподобное? Диференціальний діагноз включає синдром Кушинга, розширені кортикостероїди, первинні і вторинні причини підвищеного рівня АКТГ, пухлини надниркових залоз і т.д.) можливо, це могло б пояснити деякі ментально-емоційні зміни Путіна", - зазначив лікар і експерт з мови тіла доктор Джек Браун.

Крім того, помічено, що на недавніх фотографіях російський лідер посміхається набагато рідше, що може бути результатом того, що він страждає від болю через хворобу.

Поряд з цим, з тих пір, як почалася пандемія коронавірусу, Путін дотримується рівня соціального дистанціювання, що перевищує той, який демонструють його колеги - світові лідери. Відомо, що він вимагає від тих, з ким зустрічається, ізолюватися на два тижні до контакту і проводить спільні пресконференції з іншими лідерами з незвично розділених трибун.

Помітним винятком з останнього правила став голова КНР Сі Цзіньпін, якому було дозволено наблизитися до Путіна на кілька футів на церемонії відкриття Зимових ігор в Пекіні на початку лютого цього року.

Тим часом інші світові лідери пережили безглузде видовище, коли вони сиділи порізно навпроти Путіна в кінці одного з його численних сміховинно довгих столів для нарад.

Самий культовий з них-блискучий овальний біло - золотий стіл, який, як вважають, був зроблений з бука італійськими майстрами і використовувався під час зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном на початку лютого-досягає 6 метрів довжину.

Хоча це може бути просто тому, що Путін особливо стурбований можливістю зараження COVID-19.

Серйозна або, можливо, невиліковна хвороба може пояснити прискорення попередньої довгої гри Путіна щодо захоплення земель, які, на думку президента, повинні належати Росії.

Як повідомляє The News , під час онлайн-дебатів з учнями своєї альма-матер, Портсмутської гімназії, експерт з ризиків і колишній контр-адмірал Кріс Перрі зазначив, що Путін використовував ці дуже довгі таблиці для опитування людей.

"Я думаю, що його імунна система може бути пригнічена в даний момент. Значить, він людина поспішає", - сказав він.

Тим часом, неназване джерело в Пентагоні повідомило Daily Star, що американські аналітики прийшли до аналогічного висновку.

"У минулому ми бачили, як він посміхається, але в 2022 році було мало фотографій, на яких він виглядав би щасливим. Його вигляд говорить про те, що йому боляче, і наші люди припускають, що його сердитий вигляд, швидше за все, є результатом того, що він знаходиться в агонії. Наші люди впевнені, що він хворий - він стурбований ковідом, оскільки тримає своїх співробітників на відстані", - заявили в Петагоні.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ"Я хотів би поділитися чимось ще, але зараз я можу сказати, що для багатьох абсолютно очевидно, що з Путіним щось не так. Він завжди був вбивцею, але тепер його проблема інша і важлива. У Путіна, додав він, мабуть, є деякі нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям", - заявило ще одне джерело.

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