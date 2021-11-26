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Серце і COVID-19: як вірус впливає на важливий орган

26 листопада 2021, 03:43

У близько 20% госпіталізованих з COVID-19 виникають проблеми з серцево-судинною системою.

Лікарня
Коронавірус може порушувати роботу серця / depositphotos

Коронавірус б'є по різних органах та системах людини. Пневмонія – найпоширеніше ускладнення, але далеко не єдине. Постраждати можуть і печінку, і нирки, і серце. Як коронавірус "б'є "по людському "мотору" – розповіли у МОЗ.

Як зазначили на сторінці відомства в Фейсбуці, у близько 20% госпіталізованих з COVID-19 виникають проблеми із серцево-судинною системою. Крім того, часто захворювання, пов'язані з кровообігом, розвиваються у людей, які раніше на них не страждали.

Яким чином COVID-19 може погіршити роботу серця

Коронавірус спричиняє ушкодження міокарда (серцевого м'яза) і порушення функції серця. У в тяжких випадках хвороба навіть може стати причиною утворення рубців на серці.

Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи. Коронавірус також може стати причиною серцевої недостатності.

Чому відбувається навантаження на серце

Якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати інтенсивніше, щоб доставити кров до легень, що може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

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COVID-19 може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це своєю чергою може призвести до утворення тромбів, підвищувати ризик ішемії чи інсульту.

Окрім того, коли сатурація (рівень кисню в крові) дуже сильно знижується, серцевий м'яз більше не отримує достатньо кисню від легень, що спричиняє подальше пошкодження серця.

У МОЗ наголосили, що наразі у світі продовжують досліджувати, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та, чому інфекція є частою причиною серцевої недостатності.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

В Україні станом на 25 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. У столиці ж обидві дози вакцини отримали чи не половина жителів.

Однак понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав. Її треба зробити без зволікань, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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