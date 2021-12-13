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Психолог пояснила, чому під час пандемії стало більше панічних атак

13 грудня 2021, 21:35

Частота панічних атак зросла під час пандемії, коли страх заразитися на коронавірус сильний, розповіла лікар.

коронавірус
Під час пандемії зросла кількість панічних атак / Фото Reuters

Під час пандемії коронавірусу значно зросла кількість панічних атак. Вони можуть виникати серед тих осіб, хто переніс коронавірус на тлі страху знову ним заразитися.

"Частота панічних атак зросла під час пандемії, коли страх заразитися на коронавірус сильний... у людей, які перехворіли на коронавірус, страх заразитися вірусом повертається і може викликати панічні атаки", - сказала турецький лікар-психіатр, доктор наук Ягмур Кір, яку цитує СNN Türk.

Ще один страх, який може стати причиною панічних атак, є боязню вакцинації, але її слід подолати і вакцинуватися.

"Страх перед вакцинами є ще одним важливим питанням для людей з панічним розладом. Замість того, щоб уникати вакцинації, людині потрібно переглянути своє ставлення і страх до неї і зробити щеплення", – переконує лікар.

За її словами, з початком пандемії люди, які страждають панічними атаками, часто звертаються до лікарень.

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"Страх і тривога - нормальні емоції. Вони повинні бути, тому що спонукають нас вживати запобіжних заходів проти небезпек. Однак люди з панічними розладами знаходяться в стані гіперзбудження, і панічні атаки можуть виникати без видимої причини. Панічний розлад має генетичну складову. Але не можна сказати, що в його виникненні є тільки спадкові фактори. Важливу роль в його виникненні відіграють тригерні фактори, які можуть включатися через зміну місця проживання, роботи, травми, втрати близької людини або хвороби",-говорить лікар.

Ягмур Кір радить звертатися до фахівців. У разі самостійного реагування вважає корисним забезпечити спокійну обстановку і зробити вправи на дихання і розслаблення.

Новий штам коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, у світі вже зареєстрована перша смерть від Омікрона. Жертвою цього варіанту коронавірусу стала мешканка Британії.

Як відомо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

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