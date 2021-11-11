Психолог розкрила секрети розвитку хорошої самооцінки та любові до себе

Як підняти самооцінку і впевненість у собі / depositphotos

Підвищення самооцінки – сьогодні як ніколи актуальна тема, особливо на тлі лайків та коментарів в соцмережах, які займають значуще місце в житті людей. Через постійну орієнтацію на оцінку інших людей про себе людині все важче дається здорове, адекватне самооцінювання.

Про те, як набути впевненості в собі та сформувати почуття власної гідності, розповіла сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань в коментарі Главреду. На думку експерта, низька самооцінка – це зображення знецінень ваших проявів в тому суспільстві, де ви росли.

Як приклад вправи наш гість рекомендує кожен день записувати в блокнот, що сьогодні я зробив добре, в чому я був молодець.

"Якщо тебе не хвалили оточуючі, то потрібно починати хвалити себе самостійно. Це потрібно для того, щоб ваша психіка навчилася розгортати увагу на позитив, адже де увага, там і енергі", – каже Олена Щербань.

Якщо ви зрозуміли, що, попри всі ваші зусилля, підняти самооцінку власними силами не виходить, зверніться за консультацією до психолога. Підтримка фахівця допоможе розв'язувати цю проблему максимально швидко і ефективно.

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Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань. Спілкуючись з нашими читачами, психолог розповіла, як карантин і довга ізоляція позначаються на людях, як це вплинуло на українські сім'ї, чому між подружжям згасають почуття та багато чого іншого.