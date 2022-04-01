Путін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатора

Володимир Путін / Фото Reuters

ЗМІ активно пишуть, що глава РФ Володимир Путін хворий. Експерти не сумніваються в цьому навіть після численних заяв Кремля про протилежне. Таким чином дистанційні дослідження його здоров'я тривають.

Зокрема, японська компанія Risk Measurement Technologies порівняла голос Путіна в 2020 році з недавнім і заявила, що російський президент проявляє ознаки стресу, спровокованого невдачею його армії.

"Мовні аналітики припустили, що Володимир Путін відчуває високий рівень стресу і психічну нестабільність, що, в общем-то, зовсім не дивно", - сказано в повідомленні.

Також японські ЗМІ заявляють, що програма може визначити психічний стан людини по зміні його голосових зв'язок, що впливає на манеру мови. Відзначається, що первісний оптимізм російського диктатора з приводу конфлікту змінився сильним стресом.

Компанії Nikkei і Risk Measurement Technologies, що базуються в Йокогамі, вивчили 1 годину 19 хвилин голосових зразків Путіна в період з 1 лютого по 18 березня 2022 року. Аналіз аудіозапису показав, що рівень його стресу був підвищений, починаючи з днів до вторгнення в Україну 24 лютого, і різко зріс на початку березня, коли Москва відреагувала на посилення санкційної мережі навколо країни.

читайте такожУ МВС назвали головну санкцію, яка могла б розвалити путінізмКрім цього, видання Mirror пише, що на кремлівського лідера постійно обстежує хірург з Московської Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов. Є інформація про те, що він літав до президента Росії на чорноморський курорт Сочі близько 35 разів в 2017 році. А в 2020 році Путін публічно виявляв інтерес до проблеми раку щитовидної залози під час зустрічі з керівником Національного медичного дослідницького центру ендокринології Іваном Дєдовим, який є начальником старшої дочки Путіна Марії Воронцової.

Тоді президента РФ дуже цікавило, чи дійсно відновлення після лікування раку щитовидної залози можливо в 95-98%, і на своє питання він отримав ствердну відповідь.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Також раніше експерт з хімічної зброї і колишній армійський офіцер Хеміш де Бреттон-Гордон охарактеризував главу РФ Володимира Путіна як "пораненого лева, який втратив обидві ноги".

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