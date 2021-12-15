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П'яний рекорд: копи отруїли водія зі смертельною дозою алкоголю

15 грудня 2021, 19:33

Вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле.

Національна поліція
Копи зупинили п'яного водія / УНІАН

У Чернівцях копи зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою, повідомляє Facebook поліції Чернівецької області.

Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.

Вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0-відносно смертельна доза.

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На водія склали протокол.

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Раніше Гларвед писав про те, що в Івано-Франківській області під поїзд потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події. Трагедія сталася близько півночі в понеділок, 13 Грудня, між селами Угринів і Клузів.

Також нагадаємо, з дня народження відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча до Києва потрапила в ДТП. Аварія сталася в Києві на проспекті Героїв Сталінграда. В авто бізнесвумен, врізався водій на Porsche.

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