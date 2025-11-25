Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

РФ усю ніч била ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіони

Анна Ярославська
25 листопада 2025, 09:55оновлено 27 листопада, 21:48
1130
Україна ліквідує наслідки нічного удару. Є загиблі, поранені та пошкоджена інфраструктура.
Наслідки атаки РФ на Україну
Стали відомі наслідки атаки РФ на Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Київ і область, Одещину, Чернігівщину та Черкащину
  • Основна мета удару - енергетична інфраструктура

У ніч на 25 листопада та вранці у вівторок російська армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Наслідки зафіксовані в Києві та низці областей України. Є жертви, постраждалі та руйнування.

За даними моніторингового каналу monitor, ворог атакував ударними БПЛА Київ і Київщину, також Одеську та Чернігівську області. Кілька імітаційних БПЛА перетнули держкордон із Молдовою та Румунією.

відео дня

Повідомляється, що окупанти запустили щонайменше 4хбалістичні ракети "Іскандер" по Києву та Київщині з Брянської області.

Також армія РФ застосувала близько чотирьох ракет "Кинджал" у напрямку Києва.

Крім того, столицю було атаковано крилатими ракетами морського базування "Калібр".

РФ застосувала щонайменше 10 крилатих ракет, здебільшого наземного базування 9м727-729 "Іскандер-К" по Києву.

"Основною метою ворога була енергетична інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

РФ усю ніч била ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіони
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ

За останніми даними, у столиці внаслідок російського удару вже 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина. 18 людей вдалося врятувати.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків і надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб.

У Святошинському районі внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людей поранено. Пожежу ліквідовано.

У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках і в гаражному кооперативі.

За останніми даними, у Києві вже 14 постраждалих унаслідок атаки ворога.

"Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули 6 жителів Києва", - повідомив мер Кличко.

  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки на Київ
    Наслідки атаки на Київ Фото: t.me/dsns_kyiv

На Дарниці пошкоджено залізничну станцію. У мережі з'явилися фото наслідків:

Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ

Також відомо, що в Києві РФ вдарила по логістичному центру продуктових супермаркетів.

1764055365-2464.jpg
Наслідки атаки на Київ / Фото: t.me/dsns_kyiv
1764055366-9388.jpg
Наслідки атаки на Київ / Фото: t.me/dsns_kyiv

Атака на Київщину

Як повідомив начальник КОВА Микола Калашник, у Київській області під удар потрапили житлові будинки та об'єкти енергетики.

Постраждали четверо жителів області.

У Білій Церкві ушкодження отримала дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами її госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Броварському районі травмовано три людини:

  • жінка 63 років із закритою раною руки госпіталізована до місцевої лікарні;
  • жінку 69 років госпіталізовано до лікарні з різаними ранами плеча, гомілки та живота;
  • у чоловіка 1989 року народження осколками посічено обличчя.

У Білоцерківському районі пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень і виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.

Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Атака на Черкаську область

Черкаська область також була під ударом РФ.

По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У межах регіону знешкоджено 15 російських БПЛА, повідомили в Черкаській ОВА.

"Обійшлося без травмованих. Це найголовніше. Однак у Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БПЛА виникла пожежа. Вогнем знищено житловий будинок. Вибуховою хвилею вибило вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні", - йдеться в повідомленні.

Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває.

  • Наслідки атаки на Черкащину
    Наслідки атаки на Черкащину Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкащину
    Наслідки атаки на Черкащину Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкащину
    Наслідки атаки на Черкащину Фото: t.me/cherkaskaODA

Атака на Одеську область

На Одещині внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей.

"Учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури", - повідомили в ДСНС.

Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, додали рятувальники. Інформація уточнюється.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетно-дроновий удар по Києву 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

У ДСНС повідомили подробиці нічної атаки РФ на Київ.

Унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:49Світ
"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

21:37Світ
РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

20:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Останні новини

00:13

Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

27 листопада, четвер
23:49

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:40

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

23:26

Дженніфер Еністон готується до весілля з "гуру кохання" - ЗМІ

23:24

"Вирвали з контексту": Меркель зробила нову заяву про "винних у війні" в Україні

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
22:48

Даша Малахова розкрила подробиці про свій досвід одностатевого кохання

22:28

Церковна миша: Сєдокову адвокати вивели на чисту воду

22:27

Як завоювати прихильність кота – чотири прості і перевірені методиВідео

22:25

"Вбиває" двигун і не тільки: чому насправді не варто прогрівати авто

Реклама
22:09

Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

22:07

Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

21:58

"Можуть бути сльози": Коляденко раптово показав "таємну" дружину

21:56

"Уже є обраниця": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

21:37

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризикиВідео

21:25

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

20:57

"Наречена знатна": путініст Кіркоров розповів про бурхливе особисте життя дочки

20:09

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

19:57

Як очистити лобове скло від льоду за лічені хвилини: простий лайфхак для ранку

19:54

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удачаВідео

19:40

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

Реклама
19:34

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь РусіВідео

19:23

Половина всіх пляжів у світі може зникнути - вчені попередили про нову загрозу

19:12

Принесе щастя, достаток та удачу: у які дні потрібно ставити новорічну ялинкуВідео

19:10

Що потрібно завжди пам'ятати про Путіна та його подільниківПогляд

18:54

Не займе багато часу: експертка показала ефективний метод пересадки орхідейВідео

18:32

"Фактично лінія фронту": названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

18:31

Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

18:29

Глава "Укренерго" назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

17:59

У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

Реклама
15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти