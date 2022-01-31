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Ріанна вагітна первістком - перші фото

31 січня 2022, 18:22

Співачка чекає дитину від бойфренда, репера ASAP Rocky.

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Ріанна чекає дитину - тепер офіційно / Колаж - instagram.com/badgalriri / instagram.com/diggzy

Американська співачка барбадоського походження Ріанна скоро стане мамою.

У мережі з'явилися зворушливі кадри, на яких співачка гуляє вулицями Нью-Йорка вже з досить значним животиком. І це не чергова вигадка - автором знімків є Майлз Дігз - відомий американський фотограф селебрітіс.

На знімках майбутня мама одягнена в блакитні джинси із заниженою талією, рожевий пуховик з-під якого вибивається безліч прикрас, що підкреслюють її животик.

Для 33-річної Ріанни і її бойфренда репера ASAP Rocky (Ракім Майерс) це буде перша дитина. Пара почала зустрічатися в 2021 році, до цього їх пов'язувала багаторічна дружба.

Перед Новим роком ходили чутки про те, що співачка і Майерс одружилися, проте пара вирішила залишити це без коментарів. Мовчать вони і про цікаве положення Рірі.

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Однак новину, крім вельми очевидних фото, вже потдвердили топові Інтернет-видання, наприклад People.

  • Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky
    Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky Miles Diggs
  • Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky
    Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky Miles Diggs
  • Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky
    Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky Miles Diggs
  • Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky
    Співачка Ріанна вагітна від бойфренда, репера ASAP Rocky Miles Diggs

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Раніше український співак Роман Сасанчин показав фотографії з Хрещення його новонародженої дочки.

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