Ріанна вагітна первістком - перші фото

Ріанна чекає дитину - тепер офіційно / Колаж - instagram.com/badgalriri / instagram.com/diggzy

Американська співачка барбадоського походження Ріанна скоро стане мамою.

У мережі з'явилися зворушливі кадри, на яких співачка гуляє вулицями Нью-Йорка вже з досить значним животиком. І це не чергова вигадка - автором знімків є Майлз Дігз - відомий американський фотограф селебрітіс.

На знімках майбутня мама одягнена в блакитні джинси із заниженою талією, рожевий пуховик з-під якого вибивається безліч прикрас, що підкреслюють її животик.

Для 33-річної Ріанни і її бойфренда репера ASAP Rocky (Ракім Майерс) це буде перша дитина. Пара почала зустрічатися в 2021 році, до цього їх пов'язувала багаторічна дружба.

Перед Новим роком ходили чутки про те, що співачка і Майерс одружилися, проте пара вирішила залишити це без коментарів. Мовчать вони і про цікаве положення Рірі.

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Однак новину, крім вельми очевидних фото, вже потдвердили топові Інтернет-видання, наприклад People.

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