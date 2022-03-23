Роман Путіна і Кабаєвої: детально про їх стосунки

Аліна Кабаєва народила Путіну чотирьох дітей / Instagram

38-річна Аліна Кабаєва є однією з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики, володаркою 2 олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу і 21 медалі чемпіонатів Європи. Вона народилася в Ташкенті в родині татарина-мусульманина і Росіянки 12 травня 1983 року. Батько Аліни був професійним футболістом. Родині довелося часто переїжджати. Коли Аліна була підлітком, сім'я переїхала до Москви і вона потрапила до головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики Ірини Вінер.

Кабаєва дебютувала на міжнародній арені в 1996 році. Через два роки виграла Чемпіонат Європи в Португалії.

У жовтні 2004 року Аліна заявила про завершення спортивної кар'єри. Однак через вісім місяців її тренер Ірина Вінер оголосила про повернення спортсменки і виступі на товариському змаганні між Італією і Росією в Генуї 10 вересня 2005 року. Таким чином виступала Аліна до 2007 року.

читайте такожУкраїнських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираномЗ 2005 року Кабаєва є членом Громадської палати Росії, з 2007 року - депутатом російського парламенту, Державної Думи, представляючи партію "Єдина Росія", а з 2008-го - головою Громадської Ради національної медіагрупи, контролюючої "Известия", "Первый канал" і РЕН ТВ.

Вже тоді Аліна була знайома з Володимиром Путіним і, подейкують, вже мала романтичні стосунки з ним.

Познайомилися вони в 2001 році, коли тренер Ірина Вінер вирішила відзначити вдалий виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії, де її спортсменки виграли всі золоті медалі. На прийом приїхав і Володимир Путін. Але Аліна не могла виступити перед ним з програмою, як це зробили інші спортсменки, так як отримала на змаганнях травму. Тому весь вечір розмовляла з президентом про художню гімнастику.

Про їх роман вперше заговорили приблизно в 2006 році. А в 2013 році після того, як Путін вручив Кабаєвій особисто нагороду За заслуги в спорті, журналісти знову написали про їх таємний зв'язок. Після цього видання "Московського кореспондента" закрили.

Але тему підхопили іноЗМІ. Швейцарський таблоїд Neue Zürcher Zeitung опублікував статтю, в якій розповідалося, що президент Путін таємно зняв два номери в приватній клініці Clinicа Sant'anna, де Аліна нібито народила дочку або двох дочок-близнюків.

У 2016 році Кабаєва з'явилася на змагання з фігурного катання в Москві з двома хлопчиками приблизно 8 і 10-річного віку, а також з обручкою на пальці. Тоді ж почали поширюватися чутки про те, що екс-гімнастка давно заміжня за Путіним і народила йому дітей.

Тепер, під час війни в Україні, Путін ховає свою пасію разом з дітьми в Швейцарії. Але рішення Швейцарії не зберігати нейтралітет і зайняти жорстку позицію щодо Росії шокувало багатьох у міжнародному співтоваристві. 28 Лютого Швейцарія заявила, що заморозила активи списку російських фізичних осіб і компаній, зазначивши, що "фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова також повинні бути введені в дію з негайним ефектом". Люди тим часом збирають підписи до петиції і вимагають депортувати Кабаєву в бункер до Путіна.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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