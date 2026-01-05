Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

Про що сказав Сибіга:
- Росіяни цілеспрямовано атакували американський завод у Дніпрі
- Подібні удари вже стають системними
- Путін нехтує мирними ініціативами США
Сьогодні, 5 січня, російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному американському заводу у Дніпрі. До цього росіяни вже атакували американські підприємства на території України. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга у дописі в X.
"Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", - повідомив він.відео дня
Андрій Сибіга заявив, що Росія системно б'є по об’єктах американського бізнесу в Україні. За його словами, торік унаслідок російських атак були пошкоджені офіси компанії Boeing у Києві, великий американський завод з виробництва електроніки на Закарпатті та низка інших об’єктів.
Міністр закордонних справ також зазначив, що за час повномасштабної війни близько половини компаній — членів Американської торгової палати в Україні зазнали ушкоджень або руйнувань своїх активів різного рівня.
Він підкреслив, що удари Путіна по американських підприємствах і інтересах США в Україні демонструють повне нехтування мирними ініціативами, які очолює президент Дональд Трамп.
"Ось чому так важливо просунути мирний процес — і Україна готова це зробити — а також посилити протиповітряну оборону України та збільшити санкційний тиск. Відмова Москви відповісти на конструктивні кроки України в напрямку миру повинна мати наслідки, і Кремль повинен відчути, що ці наслідки є серйозними", - резюмує він.
Яка ціль ударів РФ по західних підприємствах в Україні
Як писав Главред, Росія щоденно завдає ударів по Україні дронами та ракетами, і дедалі частіше під час цих атак пошкоджуються або руйнуються об’єкти, що належать іноземним державам. За даними The New York Times, показовими прикладами є американське підприємство в Мукачеві та європейські дипломатичні установи в Києві. Такі цілі обираються не випадково.
Видання зазначає, що ударами по об’єктах, пов’язаних із Європою та США, Кремль намагається надіслати тривожний сигнал і продемонструвати готовність протидіяти будь-яким зусиллям Заходу щодо встановлення миру та підтримки України.
Подібні дії свідчать і про те, що воєнний злочинець Володимир Путін почувається вільним у веденні війни на власний розсуд, а завдання шкоди західним державам і Сполученим Штатам є складовою його стратегії.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня під час атаки на Дніпро Росія знищила американський завод, що належить компанії "Бунге" зі Сент-Луїса, штат Міссурі. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
У понеділок вдень, 5 січня, війська країни-агресорки також завдали ударів по Харкову, де пролунали потужні вибухи.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи масований ракетно-дроновий обстріл, зазначив, що в Харкові, Дніпрі та низці інших міст і громад тривають роботи з усунення наслідків атак.
Інші новини:
- Росіяни встановлюють ПЗРК на "Шахеди": Ігнат сказав, як Україна протистоїть ворогу
- У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону
- Масштабний блекаут у Росії можливий лише за однієї умови - розкрито сценарій
Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред