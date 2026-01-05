Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

РФ вкотре завдала удару по американському заводу в Україні, що свідчить про системну атаку на інтереси США та зневагу до мирних ініціатив, вказав Сибіга.

Росія вкотре атакувала американське підприємство в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Сибіга:

Росіяни цілеспрямовано атакували американський завод у Дніпрі

Подібні удари вже стають системними

Путін нехтує мирними ініціативами США

Сьогодні, 5 січня, російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному американському заводу у Дніпрі. До цього росіяни вже атакували американські підприємства на території України. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга у дописі в X.

"Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", - повідомив він. відео дня

Андрій Сибіга заявив, що Росія системно б'є по об’єктах американського бізнесу в Україні. За його словами, торік унаслідок російських атак були пошкоджені офіси компанії Boeing у Києві, великий американський завод з виробництва електроніки на Закарпатті та низка інших об’єктів.

Міністр закордонних справ також зазначив, що за час повномасштабної війни близько половини компаній — членів Американської торгової палати в Україні зазнали ушкоджень або руйнувань своїх активів різного рівня.

Він підкреслив, що удари Путіна по американських підприємствах і інтересах США в Україні демонструють повне нехтування мирними ініціативами, які очолює президент Дональд Трамп.

"Ось чому так важливо просунути мирний процес — і Україна готова це зробити — а також посилити протиповітряну оборону України та збільшити санкційний тиск. Відмова Москви відповісти на конструктивні кроки України в напрямку миру повинна мати наслідки, і Кремль повинен відчути, що ці наслідки є серйозними", - резюмує він.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів РФ по західних підприємствах в Україні

Як писав Главред, Росія щоденно завдає ударів по Україні дронами та ракетами, і дедалі частіше під час цих атак пошкоджуються або руйнуються об’єкти, що належать іноземним державам. За даними The New York Times, показовими прикладами є американське підприємство в Мукачеві та європейські дипломатичні установи в Києві. Такі цілі обираються не випадково.

Видання зазначає, що ударами по об’єктах, пов’язаних із Європою та США, Кремль намагається надіслати тривожний сигнал і продемонструвати готовність протидіяти будь-яким зусиллям Заходу щодо встановлення миру та підтримки України.

Подібні дії свідчать і про те, що воєнний злочинець Володимир Путін почувається вільним у веденні війни на власний розсуд, а завдання шкоди західним державам і Сполученим Штатам є складовою його стратегії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня під час атаки на Дніпро Росія знищила американський завод, що належить компанії "Бунге" зі Сент-Луїса, штат Міссурі. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

У понеділок вдень, 5 січня, війська країни-агресорки також завдали ударів по Харкову, де пролунали потужні вибухи.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи масований ракетно-дроновий обстріл, зазначив, що в Харкові, Дніпрі та низці інших міст і громад тривають роботи з усунення наслідків атак.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

