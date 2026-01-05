Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

Росія має чітку тактику застосовання стратегічної авіації та враховує погодні умови при завданні ракетних ударів по Україні, зазначив аналітик.

Удар по Києву 5 січня - що змусило росіян змінити плани щодо атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Країна-агресор Росія піднімала стратегічну авіацію в ніч на 5 січня

Ворог відмовився від атаки через погані погодні умови

В ніч на 5 січня російські окупаційні війська піднімали в повітря стратегічні бомбардувальники для удару по Україні. Однак, масованої атаки так і не відбулось через погодні умови. Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик.

Боровик зазначив, що Росія вже не вперше діє за такою схемою. За його словами, раніше противник неодноразово підіймав різні типи авіації, однак зрештою не завжди застосовував їх у бойових умовах. Це свідчить про наявність у ворога власної тактики використання таких засобів.

"Звісно, що погода заважає, погода більше заважає нам збивати, ніж запустити. Але воно однаково діє що на противника, що й на наші можливості", - наголосив він.

Він додав, що причин, чому цього разу авіація не була задіяна, може бути кілька. Наразі ж найімовірнішим фактором він вважає погодні умови, адже для противника важлива точність ураження, а несприятлива погода суттєво цьому перешкоджає.

Літаки стратегічної авіації РФ, які завдають ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія - думка експерта

Як писав Главред, армія країни-агресора РФ змінила підхід до повітряних атак, що стало очевидно під час нещодавнього удару по Києву. Про це заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан в ефірі телеканалу Київ24.

Він зазначив, що російські війська почали активніше використовувати безпілотники, які рухаються на надмалих висотах. Така тактика ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони та водночас підвищує небезпеку для цивільного населення, адже дрони стають менш помітними для радарів, але створюють більшу загрозу для мирних мешканців.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня російські війська серед білого дня завдали ударів по Харкову та Дніпру.

Крім того, у ніч на 5 січня Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під обстріл потрапило приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

До цього повідомлялось, що країна-агресорка Росія може в ніч на 5 січня здійснити чергову масовану атаку по Україні з використанням ракет і безпілотників.

